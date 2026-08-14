AMPLIFYWORLD 今日价格

AMPLIFYWORLD (AMPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.74%。当前 AMPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMPS。

AMPLIFYWORLD 目前市值在 $ 1,200,776 排名第 #-，流通供应量为 12.00B AMPS。过去 24 小时内，AMPS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AMPS 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +36.09%。过去一天，总交易量达到 $ 142.67。

AMPLIFYWORLD（AMPS）市场信息

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 142.67$ 142.67 $ 142.67 完全稀释市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 流通量 12.00B 12.00B 12.00B 总供应量 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

AMPLIFYWORLD 的当前市值为 $ 1.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 142.67。AMPS 的流通量为 12.00B，总供应量是 25000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.50M。