Alpie 今日价格

Alpie (PIE) 今日实时价格为 $ 0.478019，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 PIE 兑 USD 的汇率为 $ 0.478019 每 PIE。

Alpie 目前市值在 $ 227,051 排名第 #-，流通供应量为 474.98K PIE。过去 24 小时内，PIE 的交易价格在 $ 0.44364（低点）和 $ 0.492703（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.77，而历史最低价为 $ 0.219933。

短期表现方面，PIE 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -32.69%。过去一天，总交易量达到 $ 5.34K。

Alpie（PIE）市场信息

市值 $ 227.05K$ 227.05K $ 227.05K 成交量（24H） $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K 完全稀释市值 $ 227.05K$ 227.05K $ 227.05K 流通量 474.98K 474.98K 474.98K 总供应量 474,983.110668 474,983.110668 474,983.110668

Alpie 的当前市值为 $ 227.05K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.34K。PIE 的流通量为 474.98K，总供应量是 474983.110668，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 227.05K。