AlphaBlockAI 今日价格

AlphaBlockAI (ALPHA) 今日实时价格为 $ 0.00389743，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 ALPHA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00389743 每 ALPHA。

AlphaBlockAI 目前市值在 $ 3,897,347 排名第 #-，流通供应量为 999.98M ALPHA。过去 24 小时内，ALPHA 的交易价格在 $ 0.00354377（低点）和 $ 0.00396533（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00404095，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALPHA 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 +90.96%。过去一天，总交易量达到 $ 17.09K。

AlphaBlockAI（ALPHA）市场信息

市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 成交量（24H） $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K 完全稀释市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,979,256.060557 999,979,256.060557 999,979,256.060557

AlphaBlockAI 的当前市值为 $ 3.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.09K。ALPHA 的流通量为 999.98M，总供应量是 999979256.060557，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.90M。