Alloca 今日价格

Alloca (ALLOCA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ALLOCA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALLOCA。

Alloca 目前市值在 $ 44,623 排名第 #-，流通供应量为 56.29M ALLOCA。过去 24 小时内，ALLOCA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.15777，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALLOCA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.39%。过去一天，总交易量达到 $ 1.10。

Alloca（ALLOCA）市场信息

市值 $ 44.62K$ 44.62K $ 44.62K 成交量（24H） $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 完全稀释市值 $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K 流通量 56.29M 56.29M 56.29M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Alloca 的当前市值为 $ 44.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.10。ALLOCA 的流通量为 56.29M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.27K。