Allbridge Zero 今日价格

Allbridge Zero (ABR0) 今日实时价格为 $ 0.054125，过去 24 小时内变化了 1.52%。当前 ABR0 兑 USD 的汇率为 $ 0.054125 每 ABR0。

Allbridge Zero 目前市值在 $ 1,106,185 排名第 #-，流通供应量为 20.44M ABR0。过去 24 小时内，ABR0 的交易价格在 $ 0.053355（低点）和 $ 0.054166（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.66，而历史最低价为 $ 0.00778054。

短期表现方面，ABR0 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.03%。过去一天，总交易量达到 $ 3.06。

Allbridge Zero（ABR0）市场信息

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 完全稀释市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 流通量 20.44M 20.44M 20.44M 总供应量 97,650,072.17284167 97,650,072.17284167 97,650,072.17284167

Allbridge Zero 的当前市值为 $ 1.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.06。ABR0 的流通量为 20.44M，总供应量是 97650072.17284167，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.29M。