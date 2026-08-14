aiRight 今日价格

aiRight (AIRI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AIRI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIRI。

aiRight 目前市值在 $ 15,266.54 排名第 #-，流通供应量为 1.36B AIRI。过去 24 小时内，AIRI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02943509，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIRI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

aiRight（AIRI）市场信息

市值 $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K 流通量 1.36B 1.36B 1.36B 总供应量 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0

aiRight 的当前市值为 $ 15.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIRI 的流通量为 1.36B，总供应量是 1859999980.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.93K。