AIPad 今日价格

AIPad (AIPAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 AIPAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIPAD。

AIPad 目前市值在 $ 88,800 排名第 #-，流通供应量为 192.52M AIPAD。过去 24 小时内，AIPAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.862302，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIPAD 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -83.71%。过去一天，总交易量达到 $ 9.14。

AIPad（AIPAD）市场信息

市值 $ 88.80K$ 88.80K $ 88.80K 成交量（24H） $ 9.14$ 9.14 $ 9.14 完全稀释市值 $ 90.02K$ 90.02K $ 90.02K 流通量 192.52M 192.52M 192.52M 总供应量 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

AIPad 的当前市值为 $ 88.80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.14。AIPAD 的流通量为 192.52M，总供应量是 199049334.2921128，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.02K。