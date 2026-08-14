Ainu 今日价格

Ainu (AINU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 AINU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AINU。

Ainu 目前市值在 $ 332,440 排名第 #-，流通供应量为 1,000,000.00T AINU。过去 24 小时内，AINU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AINU 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 +3.60%。过去一天，总交易量达到 --。

Ainu（AINU）市场信息

市值 $ 332.44K$ 332.44K $ 332.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 332.44K$ 332.44K $ 332.44K 流通量 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T 总供应量 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

Ainu 的当前市值为 $ 332.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AINU 的流通量为 1,000,000.00T，总供应量是 1.0e+18，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 332.44K。