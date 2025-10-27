Aeonix Network（ONIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 最低价 $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.23% 漲跌幅（7D） -3.23%

Aeonix Network（ONIX）当前实时价格为 $0.180232。过去 24 小时内，ONIX 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ONIX 的历史最高价为 $ 0.267455，历史最低价为 $ 0.158635。

从短期表现来看，ONIX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -3.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aeonix Network（ONIX）市场信息

市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M 流通量 13.94M 13.94M 13.94M 总供应量 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Aeonix Network 的当前市值为 $ 2.51M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ONIX 的流通量为 13.94M，总供应量是 47000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.47M。