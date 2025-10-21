AGIB（AGIB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01718 $ 0.01718 $ 0.01718 24H最低价 $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 24H最高价 24H最低价 $ 0.01718$ 0.01718 $ 0.01718 24H最高价 $ 0.0266$ 0.0266 $ 0.0266 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.96% 涨跌幅（1D） -17.36% 漲跌幅（7D） -95.82% 漲跌幅（7D） -95.82%

AGIB（AGIB）当前实时价格为 $ 0.02198。过去 24 小时内，AGIB 的交易价格在 $ 0.01718 至 $ 0.0266 之间波动，市场活跃度显著。AGIB 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AGIB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.96%，过去 24 小时内变动为 -17.36%，过去 7 天内累计变动为 -95.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AGIB（AGIB）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 324.06K$ 324.06K $ 324.06K 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 ---- -- 总供应量 63,000,000 63,000,000 63,000,000 所属公链 BSC

AGIB 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 324.06K。AGIB 的流通量为 --，总供应量是 63000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。