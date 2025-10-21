AGIB 当前实时价格为 0.02198 USD。跟踪 AGIB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AGIB 价格趋势。AGIB 当前实时价格为 0.02198 USD。跟踪 AGIB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AGIB 价格趋势。

1 AGIB 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02198
$0.02198$0.02198
-17.36%1D
USD
AGIB (AGIB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:54:34 (UTC+8)

AGIB（AGIB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01718
$ 0.01718$ 0.01718
24H最低价
$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266
24H最高价

$ 0.01718
$ 0.01718$ 0.01718

$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266

--
----

--
----

+0.96%

-17.36%

-95.82%

-95.82%

AGIB（AGIB）当前实时价格为 $ 0.02198。过去 24 小时内，AGIB 的交易价格在 $ 0.01718$ 0.0266 之间波动，市场活跃度显著。AGIB 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，AGIB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.96%，过去 24 小时内变动为 -17.36%，过去 7 天内累计变动为 -95.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AGIB（AGIB）市场信息

--
----

$ 324.06K
$ 324.06K$ 324.06K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

63,000,000
63,000,000 63,000,000

BSC

AGIB 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 324.06K。AGIB 的流通量为 --，总供应量是 63000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M

AGIB（AGIB）价格历史 USD

跟踪 AGIB 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0046173-17.36%
30天$ -0.29802-93.14%
60天$ -0.29802-93.14%
90天$ -0.29802-93.14%
AGIB 今日价格变化

今天，AGIB 记录了 $ -0.0046173 (-17.36%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

AGIB 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.29802 (-93.14%)，显示了该代币在短期内的表现。

AGIB 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AGIB 的变化为 $ -0.29802 (-93.14%)，从而更广泛地了解其表现。

AGIB 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.29802 (-93.14%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 AGIB（AGIB）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 AGIB 价格历史页面

什么是AGIB (AGIB)

AGIB — 打造人工智慧文明层。在 AGIB，我们正在创建全球首个由自主 AI 代理组成的数位社会。这不仅仅是另一个 AI 工具，而是一个开放协议，让 AI 代理能够连接、协作并共同进化。

AGIB在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 AGIB 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AGIB 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 AGIB 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 AGIB 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

AGIB 价格预测 (USD)

AGIB（AGIB）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 AGIB（AGIB）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 AGIB 的长期和短期价格预测。

现在就查看 AGIB 价格预测

AGIB（AGIB）代币经济

了解 AGIB（AGIB）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AGIB 代币的完整经济学

如何购买AGIB (AGIB)

正在寻找如何购买 AGIB？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买AGIB。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AGIB 兑换为当地货币

1 AGIB（AGIB） to VND
578.4037
1 AGIB（AGIB） to AUD
A$0.0334096
1 AGIB（AGIB） to GBP
0.016485
1 AGIB（AGIB） to EUR
0.018683
1 AGIB（AGIB） to USD
$0.02198
1 AGIB（AGIB） to MYR
RM0.0925358
1 AGIB（AGIB） to TRY
0.92316
1 AGIB（AGIB） to JPY
¥3.34096
1 AGIB（AGIB） to ARS
ARS$32.5629304
1 AGIB（AGIB） to RUB
1.7735662
1 AGIB（AGIB） to INR
1.9311628
1 AGIB（AGIB） to IDR
Rp366.3331868
1 AGIB（AGIB） to PHP
1.2886874
1 AGIB（AGIB） to EGP
￡E.1.0438302
1 AGIB（AGIB） to BRL
R$0.1184722
1 AGIB（AGIB） to CAD
C$0.0305522
1 AGIB（AGIB） to BDT
2.689253
1 AGIB（AGIB） to NGN
32.087503
1 AGIB（AGIB） to COP
$85.1936008
1 AGIB（AGIB） to ZAR
R.0.3778362
1 AGIB（AGIB） to UAH
0.9229402
1 AGIB（AGIB） to TZS
T.Sh.54.2714774
1 AGIB（AGIB） to VES
Bs4.65976
1 AGIB（AGIB） to CLP
$20.70516
1 AGIB（AGIB） to PKR
Rs6.2177024
1 AGIB（AGIB） to KZT
11.8171074
1 AGIB（AGIB） to THB
฿0.7183064
1 AGIB（AGIB） to TWD
NT$0.675885
1 AGIB（AGIB） to AED
د.إ0.0806666
1 AGIB（AGIB） to CHF
Fr0.0173642
1 AGIB（AGIB） to HKD
HK$0.1705648
1 AGIB（AGIB） to AMD
֏8.3957006
1 AGIB（AGIB） to MAD
.د.م0.2024358
1 AGIB（AGIB） to MXN
$0.4048716
1 AGIB（AGIB） to SAR
ريال0.0822052
1 AGIB（AGIB） to ETB
Br3.359643
1 AGIB（AGIB） to KES
KSh2.8312438
1 AGIB（AGIB） to JOD
د.أ0.01558382
1 AGIB（AGIB） to PLN
0.080227
1 AGIB（AGIB） to RON
лв0.0958328
1 AGIB（AGIB） to SEK
kr0.2061724
1 AGIB（AGIB） to BGN
лв0.0369264
1 AGIB（AGIB） to HUF
Ft7.3707732
1 AGIB（AGIB） to CZK
0.459382
1 AGIB（AGIB） to KWD
د.ك0.00672588
1 AGIB（AGIB） to ILS
0.0720944
1 AGIB（AGIB） to BOB
Bs0.1514422
1 AGIB（AGIB） to AZN
0.037366
1 AGIB（AGIB） to TJS
SM0.2046338
1 AGIB（AGIB） to GEL
0.0595658
1 AGIB（AGIB） to AOA
Kz20.1097218
1 AGIB（AGIB） to BHD
.د.ب0.00826448
1 AGIB（AGIB） to BMD
$0.02198
1 AGIB（AGIB） to DKK
kr0.1411116
1 AGIB（AGIB） to HNL
L0.5765354
1 AGIB（AGIB） to MUR
1.0005296
1 AGIB（AGIB） to NAD
$0.3806936
1 AGIB（AGIB） to NOK
kr0.2198
1 AGIB（AGIB） to NZD
$0.0380254
1 AGIB（AGIB） to PAB
B/.0.02198
1 AGIB（AGIB） to PGK
K0.0936348
1 AGIB（AGIB） to QAR
ر.ق0.0800072
1 AGIB（AGIB） to RSD
дин.2.2158038
1 AGIB（AGIB） to UZS
soʻm264.8192162
1 AGIB（AGIB） to ALL
L1.8263182
1 AGIB（AGIB） to ANG
ƒ0.0393442
1 AGIB（AGIB） to AWG
ƒ0.0393442
1 AGIB（AGIB） to BBD
$0.04396
1 AGIB（AGIB） to BAM
KM0.0369264
1 AGIB（AGIB） to BIF
Fr64.64318
1 AGIB（AGIB） to BND
$0.0283542
1 AGIB（AGIB） to BSD
$0.02198
1 AGIB（AGIB） to JMD
$3.5194376
1 AGIB（AGIB） to KHR
88.2729988
1 AGIB（AGIB） to KMF
Fr9.31952
1 AGIB（AGIB） to LAK
477.8260774
1 AGIB（AGIB） to LKR
රු6.6645558
1 AGIB（AGIB） to MDL
L0.3756382
1 AGIB（AGIB） to MGA
Ar99.00891
1 AGIB（AGIB） to MOP
P0.1756202
1 AGIB（AGIB） to MVR
0.336294
1 AGIB（AGIB） to MWK
MK38.027598
1 AGIB（AGIB） to MZN
MT1.404522
1 AGIB（AGIB） to NPR
रु3.0813762
1 AGIB（AGIB） to PYG
154.78316
1 AGIB（AGIB） to RWF
Fr31.84902
1 AGIB（AGIB） to SBD
$0.1811152
1 AGIB（AGIB） to SCR
0.3046428
1 AGIB（AGIB） to SRD
$0.8732654
1 AGIB（AGIB） to SVC
$0.1918854
1 AGIB（AGIB） to SZL
L0.3806936
1 AGIB（AGIB） to TMT
m0.0771498
1 AGIB（AGIB） to TND
د.ت0.06448932
1 AGIB（AGIB） to TTD
$0.1488046
1 AGIB（AGIB） to UGX
Sh76.31456
1 AGIB（AGIB） to XAF
Fr12.39672
1 AGIB（AGIB） to XCD
$0.059346
1 AGIB（AGIB） to XOF
Fr12.39672
1 AGIB（AGIB） to XPF
Fr2.24196
1 AGIB（AGIB） to BWP
P0.313215
1 AGIB（AGIB） to BZD
$0.04396
1 AGIB（AGIB） to CVE
$2.0839238
1 AGIB（AGIB） to DJF
Fr3.89046
1 AGIB（AGIB） to DOP
$1.4060606
1 AGIB（AGIB） to DZD
د.ج2.8604772
1 AGIB（AGIB） to FJD
$0.0498946
1 AGIB（AGIB） to GNF
Fr191.1161
1 AGIB（AGIB） to GTQ
Q0.1679272
1 AGIB（AGIB） to GYD
$4.5914022
1 AGIB（AGIB） to ISK
kr2.70354

要更深入地了解 AGIB，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方AGIB网站
区块查询

人们还问：关于AGIB的其他问题

AGIB（AGIB）今日价格是多少？
AGIB 实时价格为 0.02198 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AGIB 兑 USD 的价格是多少？
当前 AGIB 兑 USD 的价格为 $ 0.02198。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
AGIB 的市值是多少？
AGIB 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AGIB 的流通供应量是多少？
AGIB 的流通供应量为 -- USD
AGIB 的历史最高价（ATH）是多少？
AGIB 的历史最高价是 -- USD
AGIB 的历史最低价（ATL）是多少？
AGIB 的历史最低价是 -- USD
AGIB 的交易量是多少？
AGIB 的 24 小时实时交易量为 $ 324.06K USD
AGIB 今年会涨吗？
AGIB 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AGIB 价格预测 获取更深入的分析。
AGIB（AGIB）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

