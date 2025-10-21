Codatta（XNY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.006993 $ 0.006993 $ 0.006993 24H最低价 $ 0.00764 $ 0.00764 $ 0.00764 24H最高价 24H最低价 $ 0.006993$ 0.006993 $ 0.006993 24H最高价 $ 0.00764$ 0.00764 $ 0.00764 历史最高 $ 0.028917157801932714$ 0.028917157801932714 $ 0.028917157801932714 最低价 $ 0.002007819087959233$ 0.002007819087959233 $ 0.002007819087959233 涨跌幅（1H） +1.68% 涨跌幅（1D） +0.70% 漲跌幅（7D） +27.92% 漲跌幅（7D） +27.92%

Codatta（XNY）当前实时价格为 $ 0.007283。过去 24 小时内，XNY 的交易价格在 $ 0.006993 至 $ 0.00764 之间波动，市场活跃度显著。XNY 的历史最高价为 $ 0.028917157801932714，历史最低价为 $ 0.002007819087959233。

从短期表现来看，XNY 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.68%，过去 24 小时内变动为 +0.70%，过去 7 天内累计变动为 +27.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Codatta（XNY）市场信息

排名 No.906 市值 $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M 成交量（24H） $ 222.62K$ 222.62K $ 222.62K 完全稀释市值 $ 72.83M$ 72.83M $ 72.83M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 25.00% 所属公链 BSC

Codatta 的当前市值为 $ 18.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 222.62K。XNY 的流通量为 2.50B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.83M。