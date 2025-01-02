ADA 价格 (ADASOL)

USD

ADA (ADASOL) 实时价格图表

$0.00105219
$0.00105219$0.00105219
+6.80%(1D)

今天 ADA (ADASOL) 的价格

今天 ADA (ADASOL) 的实时价格为 0.001053 USD。目前其市值为 $ 1.06M USD。ADASOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
ADA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 143.63K USD
- ADA 当天价格变化为 +7.07%
- 其循环供应量为 999.86M USD

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ADA (ADASOL) 价格表现 USD

今天内，ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000515670
在过去60天内，ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002027969
在过去90天内，ADA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007032864178989584

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.07%
30天$ +0.0000515670+4.90%
60天$ -0.0002027969-19.25%
90天$ -0.0007032864178989584-40.04%

ADA (ADASOL) 价格分析

ADA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00105952
$ 0.00105952$ 0.00105952

$ 0.01072592
$ 0.01072592$ 0.01072592

+0.28%

+7.07%

+9.11%

ADA (ADASOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 143.63K
$ 143.63K$ 143.63K

999.86M
999.86M 999.86M

什么是ADA (ADASOL)

ADAonSOL: Named after Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko’s dog Ada. Honorary Member Of The Solana Pack @aeyakovenko Doggo....Rip Ada 🐾

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ADA (ADASOL) 资源

官网

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ADASOL 兑换为当地货币

1 ADASOL 兑换 AUD
A$0.0016848
1 ADASOL 兑换 GBP
0.00083187
1 ADASOL 兑换 EUR
0.00101088
1 ADASOL 兑换 USD
$0.001053
1 ADASOL 兑换 MYR
RM0.00470691
1 ADASOL 兑换 TRY
0.0371709
1 ADASOL 兑换 JPY
¥0.16508934
1 ADASOL 兑换 RUB
0.11581947
1 ADASOL 兑换 INR
0.09028422
1 ADASOL 兑换 IDR
Rp16.98386859
1 ADASOL 兑换 PHP
0.06098976
1 ADASOL 兑换 EGP
￡E.0.05347134
1 ADASOL 兑换 BRL
R$0.00667602
1 ADASOL 兑换 CAD
C$0.00151632
1 ADASOL 兑换 BDT
0.1258335
1 ADASOL 兑换 NGN
1.63002294
1 ADASOL 兑换 UAH
0.04428918
1 ADASOL 兑换 VES
Bs0.053703
1 ADASOL 兑换 PKR
Rs0.29331315
1 ADASOL 兑换 KZT
0.55275129
1 ADASOL 兑换 THB
฿0.03604419
1 ADASOL 兑换 TWD
NT$0.03462264
1 ADASOL 兑换 CHF
Fr0.0009477
1 ADASOL 兑换 HKD
HK$0.00818181
1 ADASOL 兑换 MAD
.د.م0.0106353