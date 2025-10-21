ZKWASM（ZKWASM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.03337
24H最高价 $ 0.03684
历史最高 ----
最低价 ----
涨跌幅（1H） -0.57%
涨跌幅（1D） +2.25%
漲跌幅（7D） -11.16%

ZKWASM（ZKWASM）当前实时价格为 $ 0.03498。过去 24 小时内，ZKWASM 的交易价格在 $ 0.03337 至 $ 0.03684 之间波动，市场活跃度显著。ZKWASM 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ZKWASM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.57%，过去 24 小时内变动为 +2.25%，过去 7 天内累计变动为 -11.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZKWASM（ZKWASM）市场信息

市值 ----
成交量（24H） $ 164.96K
完全稀释市值 $ 34.98M
流通量 ----
总供应量 1,000,000,000
所属公链 BSC

ZKWASM 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 164.96K。ZKWASM 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.98M。