ZEAL 今日价格

ZEAL (ZEAL) 今日实时价格为 $ 0,00564518，过去 24 小时内变化了 3,24%。当前 ZEAL 兑 USD 的汇率为 $ 0,00564518 每 ZEAL。

ZEAL 目前市值在 $ 1.354.834 排名第 #-，流通供应量为 240,00M ZEAL。过去 24 小时内，ZEAL 的交易价格在 $ 0,00433067（低点）和 $ 0,00598238（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,199965，而历史最低价为 $ 0,00433067。

短期表现方面，ZEAL 在过去一小时内波动了 +%0,00，过去7 天内波动了 -%6,32。过去一天，总交易量达到 --。

ZEAL（ZEAL）市场信息

市值 $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M 流通量 240,00M 240,00M 240,00M 总供应量 240.000.000,0 240.000.000,0 240.000.000,0

ZEAL 的当前市值为 $ 1,35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZEAL 的流通量为 240,00M，总供应量是 240000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,35M。