$YEE 是一个由社区主导的迷因币（memecoin），起源于一个网路上的经典迷因角色——Yee 恐龙。它的出现是为了「再战 Pepe」，并调侃地指控 Pepe 在 2023 年抢先上线、偷走了 Yee 的发币计划。