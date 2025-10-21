yieldbasis（YB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.5483 24H最高价 $ 0.6166 历史最高 $ 0.9394352030918264 最低价 $ 0.35919482061601 涨跌幅（1H） +0.21% 涨跌幅（1D） +0.44% 漲跌幅（7D） +23.08%

yieldbasis（YB）当前实时价格为 $ 0.5706。过去 24 小时内，YB 的交易价格在 $ 0.5483 至 $ 0.6166 之间波动，市场活跃度显著。YB 的历史最高价为 $ 0.9394352030918264，历史最低价为 $ 0.35919482061601。

从短期表现来看，YB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.21%，过去 24 小时内变动为 +0.44%，过去 7 天内累计变动为 +23.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

yieldbasis（YB）市场信息

排名 No.535 市值 $ 50.17M 成交量（24H） $ 3.14M 完全稀释市值 $ 570.60M 流通量 87.92M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 700,000,000 流通率 8.79% 所属公链 ETH

yieldbasis 的当前市值为 $ 50.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.14M。YB 的流通量为 87.92M，总供应量是 700000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 570.60M。