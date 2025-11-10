YieldBasis 是一个 DeFi 协议，允许用户向自动做市商 (AMM) 池提供流动性，且不会遭受无常损失。该协议通过基于 Curve Finance 基础设施构建的 2 倍复利杠杆机制实现这一目标，用户存入加密资产即可获得代表其在流动性池中份额的 YieldBasis LP 代币。