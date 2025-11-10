OroBit 是一个比特币原生协议，透过其智慧合约语言（SCL）协议实现可程式化金融。该协议基于比特币 Layer 1 与闪电网路构建，能够为黄金、房地产与大宗商品等现实世界资产提供安全的代币化、无缝转移与高阶可程式化功能。