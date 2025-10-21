OroBit（XRB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.695 24H最高价 $ 1.9078 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -1.68% 涨跌幅（1D） +3.70% 漲跌幅（7D） -1.58%

OroBit（XRB）当前实时价格为 $ 1.832。过去 24 小时内，XRB 的交易价格在 $ 1.695 至 $ 1.9078 之间波动，市场活跃度显著。XRB 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，XRB 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.68%，过去 24 小时内变动为 +3.70%，过去 7 天内累计变动为 -1.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OroBit（XRB）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 82.35K$ 82.35K $ 82.35K 完全稀释市值 $ 916.00M$ 916.00M $ 916.00M 流通量 ---- -- 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所属公链 ETH

OroBit 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.35K。XRB 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 916.00M。