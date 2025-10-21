OroBit 当前实时价格为 1.832 USD。跟踪 XRB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XRB 价格趋势。OroBit 当前实时价格为 1.832 USD。跟踪 XRB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XRB 价格趋势。

OroBit 图标

OroBit实时价格 (XRB)

1 XRB 兑换为 USD 的实时价格：

$1.832
$1.832$1.832
+3.70%1D
USD
OroBit (XRB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:32:20 (UTC+8)

OroBit（XRB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 1.695
$ 1.695$ 1.695
24H最低价
$ 1.9078
$ 1.9078$ 1.9078
24H最高价

$ 1.695
$ 1.695$ 1.695

$ 1.9078
$ 1.9078$ 1.9078

--
----

--
----

-1.68%

+3.70%

-1.58%

-1.58%

OroBit（XRB）当前实时价格为 $ 1.832。过去 24 小时内，XRB 的交易价格在 $ 1.695$ 1.9078 之间波动，市场活跃度显著。XRB 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，XRB 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.68%，过去 24 小时内变动为 +3.70%，过去 7 天内累计变动为 -1.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OroBit（XRB）市场信息

--
----

$ 82.35K
$ 82.35K$ 82.35K

$ 916.00M
$ 916.00M$ 916.00M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

OroBit 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.35K。XRB 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 916.00M

OroBit（XRB）价格历史 USD

跟踪 OroBit 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.065365+3.70%
30天$ +0.7156+64.09%
60天$ +1.332+266.40%
90天$ +1.332+266.40%
OroBit 今日价格变化

今天，XRB 记录了 $ +0.065365 (+3.70%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

OroBit 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.7156 (+64.09%)，显示了该代币在短期内的表现。

OroBit 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XRB 的变化为 $ +1.332 (+266.40%)，从而更广泛地了解其表现。

OroBit 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +1.332 (+266.40%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 OroBit（XRB）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 OroBit 价格历史页面

什么是OroBit (XRB)

OroBit 是一个比特币原生协议，透过其智慧合约语言（SCL）协议实现可程式化金融。该协议基于比特币 Layer 1 与闪电网路构建，能够为黄金、房地产与大宗商品等现实世界资产提供安全的代币化、无缝转移与高阶可程式化功能。

OroBit在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 OroBit 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XRB 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 OroBit 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 OroBit 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

OroBit 价格预测 (USD)

OroBit（XRB）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 OroBit（XRB）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 OroBit 的长期和短期价格预测。

现在就查看 OroBit 价格预测

OroBit（XRB）代币经济

了解 OroBit（XRB）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XRB 代币的完整经济学

如何购买OroBit (XRB)

正在寻找如何购买 OroBit？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买OroBit。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XRB 兑换为当地货币

1 OroBit（XRB） to VND
48,209.08
1 OroBit（XRB） to AUD
A$2.78464
1 OroBit（XRB） to GBP
1.374
1 OroBit（XRB） to EUR
1.5572
1 OroBit（XRB） to USD
$1.832
1 OroBit（XRB） to MYR
RM7.73104
1 OroBit（XRB） to TRY
76.96232
1 OroBit（XRB） to JPY
¥280.296
1 OroBit（XRB） to ARS
ARS$2,726.18088
1 OroBit（XRB） to RUB
145.77224
1 OroBit（XRB） to INR
160.90456
1 OroBit（XRB） to IDR
Rp30,533.32112
1 OroBit（XRB） to PHP
107.57504
1 OroBit（XRB） to EGP
￡E.87.00168
1 OroBit（XRB） to BRL
R$9.85616
1 OroBit（XRB） to CAD
C$2.54648
1 OroBit（XRB） to BDT
224.20016
1 OroBit（XRB） to NGN
2,674.4452
1 OroBit（XRB） to COP
$7,100.75872
1 OroBit（XRB） to ZAR
R.31.5104
1 OroBit（XRB） to UAH
76.944
1 OroBit（XRB） to TZS
T.Sh.4,534.63968
1 OroBit（XRB） to VES
Bs388.384
1 OroBit（XRB） to CLP
$1,725.744
1 OroBit（XRB） to PKR
Rs517.64992
1 OroBit（XRB） to KZT
985.46944
1 OroBit（XRB） to THB
฿59.79648
1 OroBit（XRB） to TWD
NT$56.49888
1 OroBit（XRB） to AED
د.إ6.72344
1 OroBit（XRB） to CHF
Fr1.44728
1 OroBit（XRB） to HKD
HK$14.21632
1 OroBit（XRB） to AMD
֏700.30032
1 OroBit（XRB） to MAD
.د.م16.87272
1 OroBit（XRB） to MXN
$33.7088
1 OroBit（XRB） to SAR
ريال6.87
1 OroBit（XRB） to ETB
Br279.81968
1 OroBit（XRB） to KES
KSh236.16312
1 OroBit（XRB） to JOD
د.أ1.298888
1 OroBit（XRB） to PLN
6.66848
1 OroBit（XRB） to RON
лв8.00584
1 OroBit（XRB） to SEK
kr17.18416
1 OroBit（XRB） to BGN
лв3.07776
1 OroBit（XRB） to HUF
Ft614.14136
1 OroBit（XRB） to CZK
38.27048
1 OroBit（XRB） to KWD
د.ك0.560592
1 OroBit（XRB） to ILS
6.00896
1 OroBit（XRB） to BOB
Bs12.6408
1 OroBit（XRB） to AZN
3.1144
1 OroBit（XRB） to TJS
SM17.05592
1 OroBit（XRB） to GEL
4.96472
1 OroBit（XRB） to AOA
Kz1,676.11512
1 OroBit（XRB） to BHD
.د.ب0.688832
1 OroBit（XRB） to BMD
$1.832
1 OroBit（XRB） to DKK
kr11.76144
1 OroBit（XRB） to HNL
L48.03504
1 OroBit（XRB） to MUR
83.39264
1 OroBit（XRB） to NAD
$31.71192
1 OroBit（XRB） to NOK
kr18.32
1 OroBit（XRB） to NZD
$3.16936
1 OroBit（XRB） to PAB
B/.1.832
1 OroBit（XRB） to PGK
K7.786
1 OroBit（XRB） to QAR
ر.ق6.66848
1 OroBit（XRB） to RSD
дин.184.79384
1 OroBit（XRB） to UZS
soʻm22,072.28408
1 OroBit（XRB） to ALL
L152.22088
1 OroBit（XRB） to ANG
ƒ3.27928
1 OroBit（XRB） to AWG
ƒ3.27928
1 OroBit（XRB） to BBD
$3.664
1 OroBit（XRB） to BAM
KM3.07776
1 OroBit（XRB） to BIF
Fr5,402.568
1 OroBit（XRB） to BND
$2.36328
1 OroBit（XRB） to BSD
$1.832
1 OroBit（XRB） to JMD
$293.43144
1 OroBit（XRB） to KHR
7,387.082
1 OroBit（XRB） to KMF
Fr776.768
1 OroBit（XRB） to LAK
39,826.08616
1 OroBit（XRB） to LKR
රු555.6456
1 OroBit（XRB） to MDL
L31.27224
1 OroBit（XRB） to MGA
Ar8,289.58016
1 OroBit（XRB） to MOP
P14.63768
1 OroBit（XRB） to MVR
28.0296
1 OroBit（XRB） to MWK
MK3,175.0392
1 OroBit（XRB） to MZN
MT117.0648
1 OroBit（XRB） to NPR
रु256.90136
1 OroBit（XRB） to PYG
12,992.544
1 OroBit（XRB） to RWF
Fr2,654.568
1 OroBit（XRB） to SBD
$15.09568
1 OroBit（XRB） to SCR
25.4648
1 OroBit（XRB） to SRD
$72.78536
1 OroBit（XRB） to SVC
$15.99336
1 OroBit（XRB） to SZL
L31.71192
1 OroBit（XRB） to TMT
m6.43032
1 OroBit（XRB） to TND
د.ت5.373256
1 OroBit（XRB） to TTD
$12.42096
1 OroBit（XRB） to UGX
Sh6,360.704
1 OroBit（XRB） to XAF
Fr1,033.248
1 OroBit（XRB） to XCD
$4.9464
1 OroBit（XRB） to XOF
Fr1,033.248
1 OroBit（XRB） to XPF
Fr186.864
1 OroBit（XRB） to BWP
P26.12432
1 OroBit（XRB） to BZD
$3.664
1 OroBit（XRB） to CVE
$173.89344
1 OroBit（XRB） to DJF
Fr324.264
1 OroBit（XRB） to DOP
$117.248
1 OroBit（XRB） to DZD
د.ج238.4348
1 OroBit（XRB） to FJD
$4.15864
1 OroBit（XRB） to GNF
Fr15,929.24
1 OroBit（XRB） to GTQ
Q14.0148
1 OroBit（XRB） to GYD
$382.85136
1 OroBit（XRB） to ISK
kr223.504

OroBit资源

要更深入地了解 OroBit，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方OroBit网站
区块查询

人们还问：关于OroBit的其他问题

OroBit（XRB）今日价格是多少？
XRB 实时价格为 1.832 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XRB 兑 USD 的价格是多少？
当前 XRB 兑 USD 的价格为 $ 1.832。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
OroBit 的市值是多少？
XRB 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XRB 的流通供应量是多少？
XRB 的流通供应量为 -- USD
XRB 的历史最高价（ATH）是多少？
XRB 的历史最高价是 -- USD
XRB 的历史最低价（ATL）是多少？
XRB 的历史最低价是 -- USD
XRB 的交易量是多少？
XRB 的 24 小时实时交易量为 $ 82.35K USD
XRB 今年会涨吗？
XRB 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XRB 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:32:20 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XRB 兑 USD 计算器

数量

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.832 USD

交易 XRB

XRB/USDT
$1.832
$1.832$1.832
+3.70%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

