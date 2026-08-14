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Xone Chain 当前实时价格为 -- USD。XOC 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 XOC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Xone Chain 当前实时价格为 -- USD。XOC 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 XOC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Xone Chain实时价格 (XOC)

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页面数据最近更新时间：2026-08-14 08:05:38 (UTC+8)

Xone Chain 今日价格

Xone Chain (XOC) 今日实时价格为 --，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 XOC 兑 USD 的汇率为 -- 每 XOC。

Xone Chain 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- XOC。过去 24 小时内，XOC 的交易价格在 --（低点）和 --（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，XOC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --

Xone Chain（XOC）市场信息

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$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Xone Chain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 --。XOC 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Xone Chain 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
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24H最低价
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24H最高价

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Xone Chain（XOC）价格历史 USD

跟踪 Xone Chain 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
No Data
Xone Chain 今日价格变化

今天，XOC 记录了 -- (--) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Xone Chain 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 -- (--)，显示了该代币在短期内的表现。

Xone Chain 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XOC 的变化为 -- (--)，从而更广泛地了解其表现。

Xone Chain 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 -- (--)，从而深入了解了代币的长期走势。

Xone Chain 的价格预测

Xone Chain（XOC）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，XOC 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Xone Chain (XOC) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Xone Chain 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Xone Chain 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Xone Chain 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 XOC 2026–2027 年价格的预测。

人们还问：关于Xone Chain的其他问题

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Xone Chain（XOC）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
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探索有关 Xone Chain 的更多信息

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