XOCIETY（XO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002992 $ 0.002992 $ 0.002992 24H最低价 $ 0.003217 $ 0.003217 $ 0.003217 24H最高价 24H最低价 $ 0.002992$ 0.002992 $ 0.002992 24H最高价 $ 0.003217$ 0.003217 $ 0.003217 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -0.44% 漲跌幅（7D） +2.44% 漲跌幅（7D） +2.44%

XOCIETY（XO）当前实时价格为 $ 0.003057。过去 24 小时内，XO 的交易价格在 $ 0.002992 至 $ 0.003217 之间波动，市场活跃度显著。XO 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，XO 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.44%，过去 7 天内累计变动为 +2.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XOCIETY（XO）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 81.89K$ 81.89K $ 81.89K 完全稀释市值 $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M 流通量 ---- -- 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 所属公链 SUI

XOCIETY 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 81.89K。XO 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.29M。