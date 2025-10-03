XOCIETY 当前实时价格为 0.003057 USD。跟踪 XO 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XO 价格趋势。XOCIETY 当前实时价格为 0.003057 USD。跟踪 XO 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XO 价格趋势。

更多关于 XO

XO 价格信息

XO 白皮书

XO 币种官网

XO 代币经济

XO 价格预测

XO 价格历史

XO 购买指南

XO 兑换法币计算

XO 现货

XO U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

XOCIETY 图标

XOCIETY实时价格 (XO)

1 XO 兑换为 USD 的实时价格：

$0.003057
$0.003057$0.003057
-0.45%1D
USD
XOCIETY (XO) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:50:40 (UTC+8)

XOCIETY（XO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
24H最低价
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24H最高价

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

0.00%

-0.44%

+2.44%

+2.44%

XOCIETY（XO）当前实时价格为 $ 0.003057。过去 24 小时内，XO 的交易价格在 $ 0.002992$ 0.003217 之间波动，市场活跃度显著。XO 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，XO 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.44%，过去 7 天内累计变动为 +2.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XOCIETY（XO）市场信息

--
----

$ 81.89K
$ 81.89K$ 81.89K

$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

XOCIETY 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 81.89K。XO 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.29M

XOCIETY（XO）价格历史 USD

跟踪 XOCIETY 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00001382-0.44%
30天$ -0.003297-51.89%
60天$ -0.003896-56.04%
90天$ -0.004672-60.45%
XOCIETY 今日价格变化

今天，XO 记录了 $ -0.00001382 (-0.44%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

XOCIETY 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.003297 (-51.89%)，显示了该代币在短期内的表现。

XOCIETY 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XO 的变化为 $ -0.003896 (-56.04%)，从而更广泛地了解其表现。

XOCIETY 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.004672 (-60.45%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 XOCIETY（XO）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 XOCIETY 价格历史页面

什么是XOCIETY (XO)

XOCIETY 是一款融合了角色扮演元素的流行射击游戏，背景设定在一个充满深度赛博朋克风格的世界中，由 HASHED、Neoclassic、Spartan、KRAFTON 和 Sui 等投资者投资。值得一提的是，作为 Sui 的旗舰游戏项目，Xociety 是 Sui Play 设备上首款预装的游戏。

XOCIETY在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 XOCIETY 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XO 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 XOCIETY 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 XOCIETY 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

XOCIETY 价格预测 (USD)

XOCIETY（XO）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 XOCIETY（XO）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 XOCIETY 的长期和短期价格预测。

现在就查看 XOCIETY 价格预测

XOCIETY（XO）代币经济

了解 XOCIETY（XO）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XO 代币的完整经济学

如何购买XOCIETY (XO)

正在寻找如何购买 XOCIETY？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买XOCIETY。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XO 兑换为当地货币

1 XOCIETY（XO） to VND
80.444955
1 XOCIETY（XO） to AUD
A$0.00461607
1 XOCIETY（XO） to GBP
0.00226218
1 XOCIETY（XO） to EUR
0.00259845
1 XOCIETY（XO） to USD
$0.003057
1 XOCIETY（XO） to MYR
RM0.0128394
1 XOCIETY（XO） to TRY
0.12732405
1 XOCIETY（XO） to JPY
¥0.449379
1 XOCIETY（XO） to ARS
ARS$4.3546965
1 XOCIETY（XO） to RUB
0.25131597
1 XOCIETY（XO） to INR
0.27124761
1 XOCIETY（XO） to IDR
Rp50.94997962
1 XOCIETY（XO） to KRW
4.30563165
1 XOCIETY（XO） to PHP
0.1770003
1 XOCIETY（XO） to EGP
￡E.0.14591061
1 XOCIETY（XO） to BRL
R$0.01629381
1 XOCIETY（XO） to CAD
C$0.00424923
1 XOCIETY（XO） to BDT
0.37188405
1 XOCIETY（XO） to NGN
4.47581484
1 XOCIETY（XO） to COP
$11.89493985
1 XOCIETY（XO） to ZAR
R.0.05264154
1 XOCIETY（XO） to UAH
0.12607068
1 XOCIETY（XO） to TZS
T.Sh.7.511049
1 XOCIETY（XO） to VES
Bs0.556374
1 XOCIETY（XO） to CLP
$2.950005
1 XOCIETY（XO） to PKR
Rs0.85990353
1 XOCIETY（XO） to KZT
1.67321838
1 XOCIETY（XO） to THB
฿0.09886338
1 XOCIETY（XO） to TWD
NT$0.09290223
1 XOCIETY（XO） to AED
د.إ0.01121919
1 XOCIETY（XO） to CHF
Fr0.00241503
1 XOCIETY（XO） to HKD
HK$0.02378346
1 XOCIETY（XO） to AMD
֏1.17125898
1 XOCIETY（XO） to MAD
.د.م0.02778813
1 XOCIETY（XO） to MXN
$0.05621823
1 XOCIETY（XO） to SAR
ريال0.01143318
1 XOCIETY（XO） to ETB
Br0.44354013
1 XOCIETY（XO） to KES
KSh0.39478098
1 XOCIETY（XO） to JOD
د.أ0.002167413
1 XOCIETY（XO） to PLN
0.01106634
1 XOCIETY（XO） to RON
лв0.01323681
1 XOCIETY（XO） to SEK
kr0.02864409
1 XOCIETY（XO） to BGN
лв0.00507462
1 XOCIETY（XO） to HUF
Ft1.01088876
1 XOCIETY（XO） to CZK
0.06315762
1 XOCIETY（XO） to KWD
د.ك0.000932385
1 XOCIETY（XO） to ILS
0.0100881
1 XOCIETY（XO） to BOB
Bs0.0210933
1 XOCIETY（XO） to AZN
0.0051969
1 XOCIETY（XO） to TJS
SM0.02846067
1 XOCIETY（XO） to GEL
0.00831504
1 XOCIETY（XO） to AOA
Kz2.80201563
1 XOCIETY（XO） to BHD
.د.ب0.001149432
1 XOCIETY（XO） to BMD
$0.003057
1 XOCIETY（XO） to DKK
kr0.01944252
1 XOCIETY（XO） to HNL
L0.07994055
1 XOCIETY（XO） to MUR
0.13851267
1 XOCIETY（XO） to NAD
$0.05267211
1 XOCIETY（XO） to NOK
kr0.03041715
1 XOCIETY（XO） to NZD
$0.00522747
1 XOCIETY（XO） to PAB
B/.0.003057
1 XOCIETY（XO） to PGK
K0.01299225
1 XOCIETY（XO） to QAR
ر.ق0.01112748
1 XOCIETY（XO） to RSD
дин.0.30499689
1 XOCIETY（XO） to UZS
soʻm36.83131683
1 XOCIETY（XO） to ALL
L0.25186623
1 XOCIETY（XO） to ANG
ƒ0.00547203
1 XOCIETY（XO） to AWG
ƒ0.0055026
1 XOCIETY（XO） to BBD
$0.006114
1 XOCIETY（XO） to BAM
KM0.00507462
1 XOCIETY（XO） to BIF
Fr8.990637
1 XOCIETY（XO） to BND
$0.00391296
1 XOCIETY（XO） to BSD
$0.003057
1 XOCIETY（XO） to JMD
$0.49083192
1 XOCIETY（XO） to KHR
12.27709542
1 XOCIETY（XO） to KMF
Fr1.280883
1 XOCIETY（XO） to LAK
66.45652041
1 XOCIETY（XO） to LKR
Rs0.92437566
1 XOCIETY（XO） to MDL
L0.05117418
1 XOCIETY（XO） to MGA
Ar13.64730396
1 XOCIETY（XO） to MOP
P0.02448657
1 XOCIETY（XO） to MVR
0.0467721
1 XOCIETY（XO） to MWK
MK5.30728827
1 XOCIETY（XO） to MZN
MT0.1953423
1 XOCIETY（XO） to NPR
Rs0.4347054
1 XOCIETY（XO） to PYG
21.527394
1 XOCIETY（XO） to RWF
Fr4.423479
1 XOCIETY（XO） to SBD
$0.02518968
1 XOCIETY（XO） to SCR
0.04469334
1 XOCIETY（XO） to SRD
$0.1164717
1 XOCIETY（XO） to SVC
$0.02671818
1 XOCIETY（XO） to SZL
L0.05264154
1 XOCIETY（XO） to TMT
m0.0106995
1 XOCIETY（XO） to TND
د.ت0.008901984
1 XOCIETY（XO） to TTD
$0.02069589
1 XOCIETY（XO） to UGX
Sh10.57722
1 XOCIETY（XO） to XAF
Fr1.705806
1 XOCIETY（XO） to XCD
$0.0082539
1 XOCIETY（XO） to XOF
Fr1.705806
1 XOCIETY（XO） to XPF
Fr0.308757
1 XOCIETY（XO） to BWP
P0.04059696
1 XOCIETY（XO） to BZD
$0.00614457
1 XOCIETY（XO） to CVE
$0.28708287
1 XOCIETY（XO） to DJF
Fr0.544146
1 XOCIETY（XO） to DOP
$0.1913682
1 XOCIETY（XO） to DZD
د.ج0.39582036
1 XOCIETY（XO） to FJD
$0.00687825
1 XOCIETY（XO） to GNF
Fr26.580615
1 XOCIETY（XO） to GTQ
Q0.02341662
1 XOCIETY（XO） to GYD
$0.63924927
1 XOCIETY（XO） to ISK
kr0.36684

XOCIETY资源

要更深入地了解 XOCIETY，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方XOCIETY网站
区块查询

人们还问：关于XOCIETY的其他问题

XOCIETY（XO）今日价格是多少？
XO 实时价格为 0.003057 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XO 兑 USD 的价格是多少？
当前 XO 兑 USD 的价格为 $ 0.003057。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
XOCIETY 的市值是多少？
XO 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XO 的流通供应量是多少？
XO 的流通供应量为 -- USD
XO 的历史最高价（ATH）是多少？
XO 的历史最高价是 -- USD
XO 的历史最低价（ATL）是多少？
XO 的历史最低价是 -- USD
XO 的交易量是多少？
XO 的 24 小时实时交易量为 $ 81.89K USD
XO 今年会涨吗？
XO 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XO 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:50:40 (UTC+8)

XOCIETY（XO）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-04 13:39:16链上数据
昨日美国以太坊现货ETF净流入2.335亿美元
10-04 11:26:38行业动态
USDC发行量突破750亿枚，市场份额占据24.9%
10-03 10:20:00行业动态
加密总市值重返4.2万亿美元上方，24小时涨幅2.3%
10-03 05:17:00行业动态
比特币突破12万美元大关，为8月中旬以来首次
10-01 14:11:00行业动态
昨日美国以太坊现货ETF净流入1.275亿美元，比特币现货ETF净流入4.3亿美元
09-30 18:14:00行业动态
当前主流CEX、DEX资金费率显示市场处中性略微偏向看空

热门新闻

MEXC期货保证金收益：双重收入交易的机遇与挑战

October 3, 2025

更智能的交易，零费用：MEXC的AI辅助订单如何改变游戏规则

October 3, 2025

GameFi 2.0：为什么代币经济学将决定区块链游戏的未来

October 3, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XO 兑 USD 计算器

数量

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0.003057 USD

交易 XO

XO/USDT
$0.003057
$0.003057$0.003057
-0.42%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--