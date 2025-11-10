xMoney (XMN) 是一款符合 MiCA 标准的多功能代币，旨在连接传统金融与区块链创新。XMN 直接嵌入 xMoney 获得许可和监管的支付基础设施，使商家和消费者能够快速、可靠且清晰地进行交易。xMoney 提供了一个统一的生态系统，涵盖法币和加密货币支付、发卡、稳定币结算以及上/下坡解决方案。通过将 XMN 集成为核心实用型代币，该平台为商家和用户带来了切实的利益。商家可以享受更低的交易费用、嵌入会员积分的支付和基于代币的结算选项，而消费者则可以获得奖励并参与治理。与大多数实用型代币不同，XMN 从第一天起就已在现实世界中得到应用。它已集成到 xMoney 受监管的支付网关以及欧洲各地企业已在使用的服务中。其设计遵循欧盟的 MiCA 框架，确保合规性和透明度，并在全球交易所、机构和商家中建立信誉。