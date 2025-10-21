StablR USD（USDR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.998 24H最低价 $ 1 24H最高价 历史最高 $ 1.02146361646693 最低价 $ 0.980782166260219 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -0.20%

StablR USD（USDR）当前实时价格为 $ 0.998。过去 24 小时内，USDR 的交易价格在 $ 0.998 至 $ 1 之间波动，市场活跃度显著。USDR 的历史最高价为 $ 1.02146361646693，历史最低价为 $ 0.980782166260219。

从短期表现来看，USDR 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -0.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

StablR USD（USDR）市场信息

排名 No.1208 市值 $ 8.69M 成交量（24H） $ 160.06 完全稀释市值 $ 8.69M 流通量 8.70M 最大供应量 -- 总供应量 8,704,451.68 所属公链 ETH

StablR USD 的当前市值为 $ 8.69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 160.06。USDR 的流通量为 8.70M，总供应量是 8704451.68，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.69M。