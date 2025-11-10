StablR USD (USDR) 是一种符合 MiCAR 标准的美元稳定币，与美元价值挂钩，可按 1:1 的比例兑换。该稳定币以法币和短期政府债券作为抵押。StablR USD (USDR) 的主要目标是提供一种比传统货币形式更高效、更安全、更便捷的数字替代方案。StablR USD (USDR) 可以用作交换媒介、价值储存手段和记账单位。StablR USD (USDR) 的主要用途包括实现更快、更经济的支付，促进国际（外汇）贸易和投资，以及打造更灵活、更具韧性的金融体系。