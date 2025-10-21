Tesla xStock（TSLAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 433.68 $ 433.68 $ 433.68 24H最低价 $ 440.15 $ 440.15 $ 440.15 24H最高价 24H最低价 $ 433.68$ 433.68 $ 433.68 24H最高价 $ 440.15$ 440.15 $ 440.15 历史最高 $ 474.6824248978316$ 474.6824248978316 $ 474.6824248978316 最低价 $ 290.2836164741007$ 290.2836164741007 $ 290.2836164741007 涨跌幅（1H） +0.27% 涨跌幅（1D） +0.09% 漲跌幅（7D） -1.19% 漲跌幅（7D） -1.19%

Tesla xStock（TSLAX）当前实时价格为 $ 438.88。过去 24 小时内，TSLAX 的交易价格在 $ 433.68 至 $ 440.15 之间波动，市场活跃度显著。TSLAX 的历史最高价为 $ 474.6824248978316，历史最低价为 $ 290.2836164741007。

从短期表现来看，TSLAX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +0.09%，过去 7 天内累计变动为 -1.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tesla xStock（TSLAX）市场信息

排名 No.605 市值 $ 40.82M$ 40.82M $ 40.82M 成交量（24H） $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K 完全稀释市值 $ 40.82M$ 40.82M $ 40.82M 流通量 93.00K 93.00K 93.00K 最大供应量 ---- -- 总供应量 92,998.20033437 92,998.20033437 92,998.20033437 所属公链 SOL

Tesla xStock 的当前市值为 $ 40.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.19K。TSLAX 的流通量为 93.00K，总供应量是 92998.20033437，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.82M。