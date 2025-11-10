Tesla xStock (TSLAx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。TSLAx 追踪特斯拉公司（标的）的价格。TSLAx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的特斯拉公司股价信息，同时保留区块链技术的优势。