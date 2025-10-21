TCOM Global（TCOM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0341 $ 0.0341 $ 0.0341 24H最低价 $ 0.03576 $ 0.03576 $ 0.03576 24H最高价 24H最低价 $ 0.0341$ 0.0341 $ 0.0341 24H最高价 $ 0.03576$ 0.03576 $ 0.03576 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.13% 漲跌幅（7D） +26.79% 漲跌幅（7D） +26.79%

TCOM Global（TCOM）当前实时价格为 $ 0.03488。过去 24 小时内，TCOM 的交易价格在 $ 0.0341 至 $ 0.03576 之间波动，市场活跃度显著。TCOM 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TCOM 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.13%，过去 7 天内累计变动为 +26.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TCOM Global（TCOM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 44.82K$ 44.82K $ 44.82K 完全稀释市值 $ 34.88M$ 34.88M $ 34.88M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

TCOM Global 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 44.82K。TCOM 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.88M。