TAIX（TAIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0002465 $ 0.0002465 $ 0.0002465 24H最低价 $ 0.0002623 $ 0.0002623 $ 0.0002623 24H最高价 24H最低价 $ 0.0002465$ 0.0002465 $ 0.0002465 24H最高价 $ 0.0002623$ 0.0002623 $ 0.0002623 历史最高 $ 0.000671960920599046$ 0.000671960920599046 $ 0.000671960920599046 最低价 $ 0.00010526790233566$ 0.00010526790233566 $ 0.00010526790233566 涨跌幅（1H） -0.28% 涨跌幅（1D） +0.23% 漲跌幅（7D） -4.57% 漲跌幅（7D） -4.57%

TAIX（TAIX）当前实时价格为 $ 0.0002528。过去 24 小时内，TAIX 的交易价格在 $ 0.0002465 至 $ 0.0002623 之间波动，市场活跃度显著。TAIX 的历史最高价为 $ 0.000671960920599046，历史最低价为 $ 0.00010526790233566。

从短期表现来看，TAIX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.28%，过去 24 小时内变动为 +0.23%，过去 7 天内累计变动为 -4.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TAIX（TAIX）市场信息

排名 No.3863 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 497.75K$ 497.75K $ 497.75K 完全稀释市值 $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BASE

TAIX 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 497.75K。TAIX 的流通量为 0.00，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.53M。