更多关于 TAIX

TAIX 价格信息

TAIX 币种官网

TAIX 代币经济

TAIX 价格预测

TAIX 价格历史

TAIX 购买指南

TAIX 兑换法币计算

TAIX 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

TAIX 图标

TAIX实时价格 (TAIX)

1 TAIX 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0002528
$0.0002528
+0.23%1D
USD
TAIX (TAIX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:05:06 (UTC+8)

TAIX（TAIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0002465
$ 0.0002465
24H最低价
$ 0.0002623
$ 0.0002623
24H最高价

$ 0.0002465
$ 0.0002465

$ 0.0002623
$ 0.0002623

$ 0.000671960920599046
$ 0.000671960920599046

$ 0.00010526790233566
$ 0.00010526790233566

-0.28%

+0.23%

-4.57%

-4.57%

TAIX（TAIX）当前实时价格为 $ 0.0002528。过去 24 小时内，TAIX 的交易价格在 $ 0.0002465$ 0.0002623 之间波动，市场活跃度显著。TAIX 的历史最高价为 $ 0.000671960920599046，历史最低价为 $ 0.00010526790233566

从短期表现来看，TAIX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.28%，过去 24 小时内变动为 +0.23%，过去 7 天内累计变动为 -4.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TAIX（TAIX）市场信息

No.3863

$ 0.00
$ 0.00

$ 497.75K
$ 497.75K

$ 2.53M
$ 2.53M

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

0.00%

BASE

TAIX 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 497.75K。TAIX 的流通量为 0.00，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.53M

TAIX（TAIX）价格历史 USD

跟踪 TAIX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00000058+0.23%
30天$ +0.0000528+26.40%
60天$ +0.0000528+26.40%
90天$ +0.0000528+26.40%
TAIX 今日价格变化

今天，TAIX 记录了 $ +0.00000058 (+0.23%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

TAIX 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0000528 (+26.40%)，显示了该代币在短期内的表现。

TAIX 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TAIX 的变化为 $ +0.0000528 (+26.40%)，从而更广泛地了解其表现。

TAIX 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0000528 (+26.40%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 TAIX（TAIX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 TAIX 价格历史页面

什么是TAIX (TAIX)

TAIX 是一个 AI 驱动的平台，能够捕捉主播及其观众的实时情绪和行为分析。它帮助游戏工作室、发行商和创作者即时了解内容的接受度、哪些内容有效、哪些内容不足以及哪些内容值得推广。TAIX 不仅提供洞察，还内置 AI 评论和多语言翻译工具，使内容创作者能够在全球范围内进行分发，而无需掌握任何一门新语言。

TAIX在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 TAIX 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 TAIX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 TAIX 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 TAIX 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

TAIX 价格预测 (USD)

TAIX（TAIX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 TAIX（TAIX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 TAIX 的长期和短期价格预测。

现在就查看 TAIX 价格预测

TAIX（TAIX）代币经济

了解 TAIX（TAIX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TAIX 代币的完整经济学

如何购买TAIX (TAIX)

正在寻找如何购买 TAIX？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买TAIX。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

TAIX 兑换为当地货币

1 TAIX（TAIX） to VND
6.652432
1 TAIX（TAIX） to AUD
A$0.000386784
1 TAIX（TAIX） to GBP
0.0001896
1 TAIX（TAIX） to EUR
0.00021488
1 TAIX（TAIX） to USD
$0.0002528
1 TAIX（TAIX） to MYR
RM0.001064288
1 TAIX（TAIX） to TRY
0.0106176
1 TAIX（TAIX） to JPY
¥0.0384256
1 TAIX（TAIX） to ARS
ARS$0.374518144
1 TAIX（TAIX） to RUB
0.020398432
1 TAIX（TAIX） to INR
0.022228704
1 TAIX（TAIX） to IDR
Rp4.213331648
1 TAIX（TAIX） to PHP
0.014841888
1 TAIX（TAIX） to EGP
￡E.0.012005472
1 TAIX（TAIX） to BRL
R$0.001362592
1 TAIX（TAIX） to CAD
C$0.000351392
1 TAIX（TAIX） to BDT
0.03093008
1 TAIX（TAIX） to NGN
0.36905008
1 TAIX（TAIX） to COP
$0.979842688
1 TAIX（TAIX） to ZAR
R.0.00434816
1 TAIX（TAIX） to UAH
0.010615072
1 TAIX（TAIX） to TZS
T.Sh.0.624196064
1 TAIX（TAIX） to VES
Bs0.0535936
1 TAIX（TAIX） to CLP
$0.2381376
1 TAIX（TAIX） to PKR
Rs0.071512064
1 TAIX（TAIX） to KZT
0.135912864
1 TAIX（TAIX） to THB
฿0.008258976
1 TAIX（TAIX） to TWD
NT$0.0077736
1 TAIX（TAIX） to AED
د.إ0.000927776
1 TAIX（TAIX） to CHF
Fr0.000199712
1 TAIX（TAIX） to HKD
HK$0.001961728
1 TAIX（TAIX） to AMD
֏0.096562016
1 TAIX（TAIX） to MAD
.د.م0.002328288
1 TAIX（TAIX） to MXN
$0.004656576
1 TAIX（TAIX） to SAR
ريال0.000945472
1 TAIX（TAIX） to ETB
Br0.03864048
1 TAIX（TAIX） to KES
KSh0.032563168
1 TAIX（TAIX） to JOD
د.أ0.0001792352
1 TAIX（TAIX） to PLN
0.00092272
1 TAIX（TAIX） to RON
лв0.001102208
1 TAIX（TAIX） to SEK
kr0.002371264
1 TAIX（TAIX） to BGN
лв0.000424704
1 TAIX（TAIX） to HUF
Ft0.084773952
1 TAIX（TAIX） to CZK
0.00528352
1 TAIX（TAIX） to KWD
د.ك0.0000773568
1 TAIX（TAIX） to ILS
0.000829184
1 TAIX（TAIX） to BOB
Bs0.001741792
1 TAIX（TAIX） to AZN
0.00042976
1 TAIX（TAIX） to TJS
SM0.002353568
1 TAIX（TAIX） to GEL
0.000685088
1 TAIX（TAIX） to AOA
Kz0.231289248
1 TAIX（TAIX） to BHD
.د.ب0.0000950528
1 TAIX（TAIX） to BMD
$0.0002528
1 TAIX（TAIX） to DKK
kr0.001622976
1 TAIX（TAIX） to HNL
L0.006630944
1 TAIX（TAIX） to MUR
0.011507456
1 TAIX（TAIX） to NAD
$0.004378496
1 TAIX（TAIX） to NOK
kr0.002528
1 TAIX（TAIX） to NZD
$0.000437344
1 TAIX（TAIX） to PAB
B/.0.0002528
1 TAIX（TAIX） to PGK
K0.001076928
1 TAIX（TAIX） to QAR
ر.ق0.000920192
1 TAIX（TAIX） to RSD
дин.0.025484768
1 TAIX（TAIX） to UZS
soʻm3.045782432
1 TAIX（TAIX） to ALL
L0.021005152
1 TAIX（TAIX） to ANG
ƒ0.000452512
1 TAIX（TAIX） to AWG
ƒ0.000452512
1 TAIX（TAIX） to BBD
$0.0005056
1 TAIX（TAIX） to BAM
KM0.000424704
1 TAIX（TAIX） to BIF
Fr0.7434848
1 TAIX（TAIX） to BND
$0.000326112
1 TAIX（TAIX） to BSD
$0.0002528
1 TAIX（TAIX） to JMD
$0.040478336
1 TAIX（TAIX） to KHR
1.015259968
1 TAIX（TAIX） to KMF
Fr0.1071872
1 TAIX（TAIX） to LAK
5.495652064
1 TAIX（TAIX） to LKR
රු0.076651488
1 TAIX（TAIX） to MDL
L0.004320352
1 TAIX（TAIX） to MGA
Ar1.1387376
1 TAIX（TAIX） to MOP
P0.002019872
1 TAIX（TAIX） to MVR
0.00386784
1 TAIX（TAIX） to MWK
MK0.43736928
1 TAIX（TAIX） to MZN
MT0.01615392
1 TAIX（TAIX） to NPR
रु0.035440032
1 TAIX（TAIX） to PYG
1.7802176
1 TAIX（TAIX） to RWF
Fr0.3663072
1 TAIX（TAIX） to SBD
$0.002083072
1 TAIX（TAIX） to SCR
0.003503808
1 TAIX（TAIX） to SRD
$0.010043744
1 TAIX（TAIX） to SVC
$0.002206944
1 TAIX（TAIX） to SZL
L0.004378496
1 TAIX（TAIX） to TMT
m0.000887328
1 TAIX（TAIX） to TND
د.ت0.0007417152
1 TAIX（TAIX） to TTD
$0.001711456
1 TAIX（TAIX） to UGX
Sh0.8777216
1 TAIX（TAIX） to XAF
Fr0.1425792
1 TAIX（TAIX） to XCD
$0.00068256
1 TAIX（TAIX） to XOF
Fr0.1425792
1 TAIX（TAIX） to XPF
Fr0.0257856
1 TAIX（TAIX） to BWP
P0.0036024
1 TAIX（TAIX） to BZD
$0.0005056
1 TAIX（TAIX） to CVE
$0.023967968
1 TAIX（TAIX） to DJF
Fr0.0447456
1 TAIX（TAIX） to DOP
$0.016171616
1 TAIX（TAIX） to DZD
د.ج0.032899392
1 TAIX（TAIX） to FJD
$0.000573856
1 TAIX（TAIX） to GNF
Fr2.198096
1 TAIX（TAIX） to GTQ
Q0.001931392
1 TAIX（TAIX） to GYD
$0.052807392
1 TAIX（TAIX） to ISK
kr0.0310944

TAIX资源

要更深入地了解 TAIX，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方TAIX网站
区块查询

人们还问：关于TAIX的其他问题

TAIX（TAIX）今日价格是多少？
TAIX 实时价格为 0.0002528 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TAIX 兑 USD 的价格是多少？
当前 TAIX 兑 USD 的价格为 $ 0.0002528。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
TAIX 的市值是多少？
TAIX 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TAIX 的流通供应量是多少？
TAIX 的流通供应量为 0.00 USD
TAIX 的历史最高价（ATH）是多少？
TAIX 的历史最高价是 0.000671960920599046 USD
TAIX 的历史最低价（ATL）是多少？
TAIX 的历史最低价是 0.00010526790233566 USD
TAIX 的交易量是多少？
TAIX 的 24 小时实时交易量为 $ 497.75K USD
TAIX 今年会涨吗？
TAIX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TAIX 价格预测 获取更深入的分析。
TAIX（TAIX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

TAIX 兑 USD 计算器

数量

TAIX
TAIX
USD
USD

1 TAIX = 0.0002528 USD

交易 TAIX

TAIX/USDT
$0.0002528
$0.0002528
+0.23%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

$114,974.63

$4,199.00

$0.06250

$6.3416

$204.02

$4,199.00

$114,974.63

$204.02

$2.6357

$0.20655

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0130

$0.000000000000083

$0.000000000000000000014510

$0.000000000000011

$0.0003923

$0.0700

$0.0003445

