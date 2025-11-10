TAIX 是一个 AI 驱动的平台，能够捕捉主播及其观众的实时情绪和行为分析。它帮助游戏工作室、发行商和创作者即时了解内容的接受度、哪些内容有效、哪些内容不足以及哪些内容值得推广。TAIX 不仅提供洞察，还内置 AI 评论和多语言翻译工具，使内容创作者能够在全球范围内进行分发，而无需掌握任何一门新语言。