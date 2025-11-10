Summit 凭借其突破性的“Unite-to-Earn”机制，正在革新 meme 代币领域，这得益于其极其活跃且充满热情的社区。Summit 已质押总供应量的 99%，为社区驱动的质押和可持续的 meme 代币经济树立了全新标杆，重新定义了 meme 代币世界的可能性。