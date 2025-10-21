SUMMIT 当前实时价格为 0.0000104 USD。跟踪 SUMMIT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SUMMIT 价格趋势。SUMMIT 当前实时价格为 0.0000104 USD。跟踪 SUMMIT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SUMMIT 价格趋势。

SUMMIT 图标

SUMMIT实时价格 (SUMMIT)

1 SUMMIT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000104
-0.95%1D
USD
SUMMIT (SUMMIT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:22:57 (UTC+8)

SUMMIT（SUMMIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000102
24H最低价
$ 0.0000111
24H最高价

$ 0.0000102
$ 0.0000111
$ 0.002838504788824605
$ 0.000010580377364973
0.00%

-0.95%

-3.71%

-3.71%

SUMMIT（SUMMIT）当前实时价格为 $ 0.0000104。过去 24 小时内，SUMMIT 的交易价格在 $ 0.0000102$ 0.0000111 之间波动，市场活跃度显著。SUMMIT 的历史最高价为 $ 0.002838504788824605，历史最低价为 $ 0.000010580377364973

从短期表现来看，SUMMIT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.95%，过去 7 天内累计变动为 -3.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SUMMIT（SUMMIT）市场信息

No.3522

--
$ 4.07K
$ 21.84M
--
2,100,000,000,000
2,030,499,956,251
SOL

SUMMIT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.07K。SUMMIT 的流通量为 --，总供应量是 2030499956251，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.84M

SUMMIT（SUMMIT）价格历史 USD

跟踪 SUMMIT 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000001-0.95%
30天$ -0.0000015-12.61%
60天$ -0.0000173-62.46%
90天$ -0.0000709-87.21%
SUMMIT 今日价格变化

今天，SUMMIT 记录了 $ -0.0000001 (-0.95%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SUMMIT 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000015 (-12.61%)，显示了该代币在短期内的表现。

SUMMIT 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SUMMIT 的变化为 $ -0.0000173 (-62.46%)，从而更广泛地了解其表现。

SUMMIT 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0000709 (-87.21%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SUMMIT（SUMMIT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SUMMIT 价格历史页面

什么是SUMMIT (SUMMIT)

Summit 凭借其突破性的“Unite-to-Earn”机制，正在革新 meme 代币领域，这得益于其极其活跃且充满热情的社区。Summit 已质押总供应量的 99%，为社区驱动的质押和可持续的 meme 代币经济树立了全新标杆，重新定义了 meme 代币世界的可能性。

SUMMIT在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SUMMIT 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SUMMIT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SUMMIT 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 SUMMIT 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

SUMMIT 价格预测 (USD)

SUMMIT（SUMMIT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SUMMIT（SUMMIT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SUMMIT 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SUMMIT 价格预测

SUMMIT（SUMMIT）代币经济

了解 SUMMIT（SUMMIT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SUMMIT 代币的完整经济学

如何购买SUMMIT (SUMMIT)

正在寻找如何购买 SUMMIT？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买SUMMIT。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SUMMIT 兑换为当地货币

1 SUMMIT（SUMMIT） to VND
0.273676
1 SUMMIT（SUMMIT） to AUD
A$0.000015912
1 SUMMIT（SUMMIT） to GBP
0.0000078
1 SUMMIT（SUMMIT） to EUR
0.000008944
1 SUMMIT（SUMMIT） to USD
$0.0000104
1 SUMMIT（SUMMIT） to MYR
RM0.000043888
1 SUMMIT（SUMMIT） to TRY
0.000436904
1 SUMMIT（SUMMIT） to JPY
¥0.0015912
1 SUMMIT（SUMMIT） to ARS
ARS$0.015407392
1 SUMMIT（SUMMIT） to RUB
0.000839384
1 SUMMIT（SUMMIT） to INR
0.000913432
1 SUMMIT（SUMMIT） to IDR
Rp0.173333264
1 SUMMIT（SUMMIT） to PHP
0.000610688
1 SUMMIT（SUMMIT） to EGP
￡E.0.000494104
1 SUMMIT（SUMMIT） to BRL
R$0.000055952
1 SUMMIT（SUMMIT） to CAD
C$0.000014456
1 SUMMIT（SUMMIT） to BDT
0.00127244
1 SUMMIT（SUMMIT） to NGN
0.015160288
1 SUMMIT（SUMMIT） to COP
$0.040309984
1 SUMMIT（SUMMIT） to ZAR
R.0.00017888
1 SUMMIT（SUMMIT） to UAH
0.000436696
1 SUMMIT（SUMMIT） to TZS
T.Sh.0.025678952
1 SUMMIT（SUMMIT） to VES
Bs0.0022048
1 SUMMIT（SUMMIT） to CLP
$0.0098072
1 SUMMIT（SUMMIT） to PKR
Rs0.002941952
1 SUMMIT（SUMMIT） to KZT
0.005591352
1 SUMMIT（SUMMIT） to THB
฿0.000339456
1 SUMMIT（SUMMIT） to TWD
NT$0.000320736
1 SUMMIT（SUMMIT） to AED
د.إ0.000038168
1 SUMMIT（SUMMIT） to CHF
Fr0.000008216
1 SUMMIT（SUMMIT） to HKD
HK$0.000080704
1 SUMMIT（SUMMIT） to AMD
֏0.003972488
1 SUMMIT（SUMMIT） to MAD
.د.م0.000095784
1 SUMMIT（SUMMIT） to MXN
$0.00019136
1 SUMMIT（SUMMIT） to SAR
ريال0.000038896
1 SUMMIT（SUMMIT） to ETB
Br0.00158964
1 SUMMIT（SUMMIT） to KES
KSh0.001339416
1 SUMMIT（SUMMIT） to JOD
د.أ0.0000073736
1 SUMMIT（SUMMIT） to PLN
0.000037856
1 SUMMIT（SUMMIT） to RON
лв0.000045448
1 SUMMIT（SUMMIT） to SEK
kr0.000097656
1 SUMMIT（SUMMIT） to BGN
лв0.000017472
1 SUMMIT（SUMMIT） to HUF
Ft0.00348868
1 SUMMIT（SUMMIT） to CZK
0.00021736
1 SUMMIT（SUMMIT） to KWD
د.ك0.0000031824
1 SUMMIT（SUMMIT） to ILS
0.000034112
1 SUMMIT（SUMMIT） to BOB
Bs0.000071656
1 SUMMIT（SUMMIT） to AZN
0.00001768
1 SUMMIT（SUMMIT） to TJS
SM0.000096824
1 SUMMIT（SUMMIT） to GEL
0.000028184
1 SUMMIT（SUMMIT） to AOA
Kz0.009515064
1 SUMMIT（SUMMIT） to BHD
.د.ب0.0000039104
1 SUMMIT（SUMMIT） to BMD
$0.0000104
1 SUMMIT（SUMMIT） to DKK
kr0.000066768
1 SUMMIT（SUMMIT） to HNL
L0.000272792
1 SUMMIT（SUMMIT） to MUR
0.000473408
1 SUMMIT（SUMMIT） to NAD
$0.000180128
1 SUMMIT（SUMMIT） to NOK
kr0.000104
1 SUMMIT（SUMMIT） to NZD
$0.000017992
1 SUMMIT（SUMMIT） to PAB
B/.0.0000104
1 SUMMIT（SUMMIT） to PGK
K0.000044304
1 SUMMIT（SUMMIT） to QAR
ر.ق0.000037856
1 SUMMIT（SUMMIT） to RSD
дин.0.001048424
1 SUMMIT（SUMMIT） to UZS
soʻm0.125301176
1 SUMMIT（SUMMIT） to ALL
L0.000864136
1 SUMMIT（SUMMIT） to ANG
ƒ0.000018616
1 SUMMIT（SUMMIT） to AWG
ƒ0.000018616
1 SUMMIT（SUMMIT） to BBD
$0.0000208
1 SUMMIT（SUMMIT） to BAM
KM0.000017472
1 SUMMIT（SUMMIT） to BIF
Fr0.0305864
1 SUMMIT（SUMMIT） to BND
$0.000013416
1 SUMMIT（SUMMIT） to BSD
$0.0000104
1 SUMMIT（SUMMIT） to JMD
$0.001665248
1 SUMMIT（SUMMIT） to KHR
0.041767024
1 SUMMIT（SUMMIT） to KMF
Fr0.0044096
1 SUMMIT（SUMMIT） to LAK
0.226086952
1 SUMMIT（SUMMIT） to LKR
රු0.003153384
1 SUMMIT（SUMMIT） to MDL
L0.000177736
1 SUMMIT（SUMMIT） to MGA
Ar0.0468468
1 SUMMIT（SUMMIT） to MOP
P0.000083096
1 SUMMIT（SUMMIT） to MVR
0.00015912
1 SUMMIT（SUMMIT） to MWK
MK0.01799304
1 SUMMIT（SUMMIT） to MZN
MT0.00066456
1 SUMMIT（SUMMIT） to NPR
रु0.001457976
1 SUMMIT（SUMMIT） to PYG
0.0732368
1 SUMMIT（SUMMIT） to RWF
Fr0.0150696
1 SUMMIT（SUMMIT） to SBD
$0.000085696
1 SUMMIT（SUMMIT） to SCR
0.000144144
1 SUMMIT（SUMMIT） to SRD
$0.000413192
1 SUMMIT（SUMMIT） to SVC
$0.000090792
1 SUMMIT（SUMMIT） to SZL
L0.000180128
1 SUMMIT（SUMMIT） to TMT
m0.000036504
1 SUMMIT（SUMMIT） to TND
د.ت0.0000305136
1 SUMMIT（SUMMIT） to TTD
$0.000070408
1 SUMMIT（SUMMIT） to UGX
Sh0.0361088
1 SUMMIT（SUMMIT） to XAF
Fr0.0058656
1 SUMMIT（SUMMIT） to XCD
$0.00002808
1 SUMMIT（SUMMIT） to XOF
Fr0.0058656
1 SUMMIT（SUMMIT） to XPF
Fr0.0010608
1 SUMMIT（SUMMIT） to BWP
P0.0001482
1 SUMMIT（SUMMIT） to BZD
$0.0000208
1 SUMMIT（SUMMIT） to CVE
$0.000986024
1 SUMMIT（SUMMIT） to DJF
Fr0.0018408
1 SUMMIT（SUMMIT） to DOP
$0.000665288
1 SUMMIT（SUMMIT） to DZD
د.ج0.001353456
1 SUMMIT（SUMMIT） to FJD
$0.000023608
1 SUMMIT（SUMMIT） to GNF
Fr0.090428
1 SUMMIT（SUMMIT） to GTQ
Q0.000079456
1 SUMMIT（SUMMIT） to GYD
$0.002172456
1 SUMMIT（SUMMIT） to ISK
kr0.0012688

SUMMIT资源

要更深入地了解 SUMMIT，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方SUMMIT网站
区块查询

人们还问：关于SUMMIT的其他问题

SUMMIT（SUMMIT）今日价格是多少？
SUMMIT 实时价格为 0.0000104 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SUMMIT 兑 USD 的价格是多少？
当前 SUMMIT 兑 USD 的价格为 $ 0.0000104。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SUMMIT 的市值是多少？
SUMMIT 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SUMMIT 的流通供应量是多少？
SUMMIT 的流通供应量为 -- USD
SUMMIT 的历史最高价（ATH）是多少？
SUMMIT 的历史最高价是 0.002838504788824605 USD
SUMMIT 的历史最低价（ATL）是多少？
SUMMIT 的历史最低价是 0.000010580377364973 USD
SUMMIT 的交易量是多少？
SUMMIT 的 24 小时实时交易量为 $ 4.07K USD
SUMMIT 今年会涨吗？
SUMMIT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SUMMIT 价格预测 获取更深入的分析。
SUMMIT（SUMMIT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SUMMIT 兑 USD 计算器

数量

SUMMIT
SUMMIT
USD
USD

1 SUMMIT = 0.0000104 USD

交易 SUMMIT

SUMMIT/USDT
$0.0000104
$0.0000104$0.0000104
-0.95%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

