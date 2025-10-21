LETSTOP 当前实时价格为 0.04686 USD。跟踪 STOP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STOP 价格趋势。LETSTOP 当前实时价格为 0.04686 USD。跟踪 STOP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 STOP 价格趋势。

更多关于 STOP

STOP 价格信息

STOP 白皮书

STOP 币种官网

STOP 代币经济

STOP 价格预测

STOP 价格历史

STOP 购买指南

STOP 兑换法币计算

STOP 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

LETSTOP 图标

LETSTOP实时价格 (STOP)

1 STOP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.04686
$0.04686$0.04686
-2.45%1D
USD
LETSTOP (STOP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:45:19 (UTC+8)

LETSTOP（STOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.04478
$ 0.04478$ 0.04478
24H最低价
$ 0.05269
$ 0.05269$ 0.05269
24H最高价

$ 0.04478
$ 0.04478$ 0.04478

$ 0.05269
$ 0.05269$ 0.05269

$ 1
$ 1$ 1

$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271$ 0.02770163701207271

+2.71%

-2.45%

-37.96%

-37.96%

LETSTOP（STOP）当前实时价格为 $ 0.04686。过去 24 小时内，STOP 的交易价格在 $ 0.04478$ 0.05269 之间波动，市场活跃度显著。STOP 的历史最高价为 $ 1，历史最低价为 $ 0.02770163701207271

从短期表现来看，STOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.71%，过去 24 小时内变动为 -2.45%，过去 7 天内累计变动为 -37.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LETSTOP（STOP）市场信息

No.1619

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 137.99K
$ 137.99K$ 137.99K

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

64.50M
64.50M 64.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,294.41379976
99,999,294.41379976 99,999,294.41379976

64.50%

SOL

LETSTOP 的当前市值为 $ 3.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 137.99K。STOP 的流通量为 64.50M，总供应量是 99999294.41379976，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.69M

LETSTOP（STOP）价格历史 USD

跟踪 LETSTOP 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0011769-2.45%
30天$ -0.03377-41.89%
60天$ -0.11306-70.70%
90天$ -0.21873-82.36%
LETSTOP 今日价格变化

今天，STOP 记录了 $ -0.0011769 (-2.45%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

LETSTOP 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.03377 (-41.89%)，显示了该代币在短期内的表现。

LETSTOP 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，STOP 的变化为 $ -0.11306 (-70.70%)，从而更广泛地了解其表现。

LETSTOP 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.21873 (-82.36%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 LETSTOP（STOP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 LETSTOP 价格历史页面

什么是LETSTOP (STOP)

LETSTOP 是首款以礼券或加密货币奖励安全驾驶的应用程式。拥有超过 100 万次下载、累计超过 7,000 万公里的安全驾驶里程，遍布 180 多个国家，$STOP 代币由 Solana 提供技术支援。

LETSTOP在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 LETSTOP 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 STOP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 LETSTOP 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 LETSTOP 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

LETSTOP 价格预测 (USD)

LETSTOP（STOP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 LETSTOP（STOP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 LETSTOP 的长期和短期价格预测。

现在就查看 LETSTOP 价格预测

LETSTOP（STOP）代币经济

了解 LETSTOP（STOP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 STOP 代币的完整经济学

如何购买LETSTOP (STOP)

正在寻找如何购买 LETSTOP？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买LETSTOP。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

STOP 兑换为当地货币

1 LETSTOP（STOP） to VND
1,233.1209
1 LETSTOP（STOP） to AUD
A$0.0712272
1 LETSTOP（STOP） to GBP
0.035145
1 LETSTOP（STOP） to EUR
0.039831
1 LETSTOP（STOP） to USD
$0.04686
1 LETSTOP（STOP） to MYR
RM0.1977492
1 LETSTOP（STOP） to TRY
1.9685886
1 LETSTOP（STOP） to JPY
¥7.16958
1 LETSTOP（STOP） to ARS
ARS$69.7318974
1 LETSTOP（STOP） to RUB
3.7295874
1 LETSTOP（STOP） to INR
4.1157138
1 LETSTOP（STOP） to IDR
Rp780.9996876
1 LETSTOP（STOP） to PHP
2.7516192
1 LETSTOP（STOP） to EGP
￡E.2.2253814
1 LETSTOP（STOP） to BRL
R$0.2521068
1 LETSTOP（STOP） to CAD
C$0.0651354
1 LETSTOP（STOP） to BDT
5.733321
1 LETSTOP（STOP） to NGN
68.3087592
1 LETSTOP（STOP） to COP
$181.6274856
1 LETSTOP（STOP） to ZAR
R.0.805992
1 LETSTOP（STOP） to UAH
1.9676514
1 LETSTOP（STOP） to TZS
T.Sh.115.9897464
1 LETSTOP（STOP） to VES
Bs9.93432
1 LETSTOP（STOP） to CLP
$44.14212
1 LETSTOP（STOP） to PKR
Rs13.2557568
1 LETSTOP（STOP） to KZT
25.1933418
1 LETSTOP（STOP） to THB
฿1.5290418
1 LETSTOP（STOP） to TWD
NT$1.4451624
1 LETSTOP（STOP） to AED
د.إ0.1719762
1 LETSTOP（STOP） to CHF
Fr0.0370194
1 LETSTOP（STOP） to HKD
HK$0.3636336
1 LETSTOP（STOP） to AMD
֏17.9127036
1 LETSTOP（STOP） to MAD
.د.م0.4315806
1 LETSTOP（STOP） to MXN
$0.862224
1 LETSTOP（STOP） to SAR
ريال0.175725
1 LETSTOP（STOP） to ETB
Br7.1573964
1 LETSTOP（STOP） to KES
KSh6.0407226
1 LETSTOP（STOP） to JOD
د.أ0.03322374
1 LETSTOP（STOP） to PLN
0.1705704
1 LETSTOP（STOP） to RON
лв0.2047782
1 LETSTOP（STOP） to SEK
kr0.4395468
1 LETSTOP（STOP） to BGN
лв0.0787248
1 LETSTOP（STOP） to HUF
Ft15.7088778
1 LETSTOP（STOP） to CZK
0.9789054
1 LETSTOP（STOP） to KWD
د.ك0.01433916
1 LETSTOP（STOP） to ILS
0.1537008
1 LETSTOP（STOP） to BOB
Bs0.323334
1 LETSTOP（STOP） to AZN
0.079662
1 LETSTOP（STOP） to TJS
SM0.4362666
1 LETSTOP（STOP） to GEL
0.1269906
1 LETSTOP（STOP） to AOA
Kz42.8726826
1 LETSTOP（STOP） to BHD
.د.ب0.01761936
1 LETSTOP（STOP） to BMD
$0.04686
1 LETSTOP（STOP） to DKK
kr0.3008412
1 LETSTOP（STOP） to HNL
L1.2286692
1 LETSTOP（STOP） to MUR
2.1330672
1 LETSTOP（STOP） to NAD
$0.8111466
1 LETSTOP（STOP） to NOK
kr0.4686
1 LETSTOP（STOP） to NZD
$0.0810678
1 LETSTOP（STOP） to PAB
B/.0.04686
1 LETSTOP（STOP） to PGK
K0.199155
1 LETSTOP（STOP） to QAR
ر.ق0.1705704
1 LETSTOP（STOP） to RSD
дин.4.7267682
1 LETSTOP（STOP） to UZS
soʻm564.5781834
1 LETSTOP（STOP） to ALL
L3.8935974
1 LETSTOP（STOP） to ANG
ƒ0.0838794
1 LETSTOP（STOP） to AWG
ƒ0.0838794
1 LETSTOP（STOP） to BBD
$0.09372
1 LETSTOP（STOP） to BAM
KM0.0787248
1 LETSTOP（STOP） to BIF
Fr138.19014
1 LETSTOP（STOP） to BND
$0.0604494
1 LETSTOP（STOP） to BSD
$0.04686
1 LETSTOP（STOP） to JMD
$7.5055662
1 LETSTOP（STOP） to KHR
188.951235
1 LETSTOP（STOP） to KMF
Fr19.86864
1 LETSTOP（STOP） to LAK
1,018.6956318
1 LETSTOP（STOP） to LKR
රු14.212638
1 LETSTOP（STOP） to MDL
L0.7999002
1 LETSTOP（STOP） to MGA
Ar212.0358768
1 LETSTOP（STOP） to MOP
P0.3744114
1 LETSTOP（STOP） to MVR
0.716958
1 LETSTOP（STOP） to MWK
MK81.213066
1 LETSTOP（STOP） to MZN
MT2.994354
1 LETSTOP（STOP） to NPR
रु6.5711778
1 LETSTOP（STOP） to PYG
332.33112
1 LETSTOP（STOP） to RWF
Fr67.90014
1 LETSTOP（STOP） to SBD
$0.3861264
1 LETSTOP（STOP） to SCR
0.651354
1 LETSTOP（STOP） to SRD
$1.8617478
1 LETSTOP（STOP） to SVC
$0.4090878
1 LETSTOP（STOP） to SZL
L0.8111466
1 LETSTOP（STOP） to TMT
m0.1644786
1 LETSTOP（STOP） to TND
د.ت0.13744038
1 LETSTOP（STOP） to TTD
$0.3177108
1 LETSTOP（STOP） to UGX
Sh162.69792
1 LETSTOP（STOP） to XAF
Fr26.42904
1 LETSTOP（STOP） to XCD
$0.126522
1 LETSTOP（STOP） to XOF
Fr26.42904
1 LETSTOP（STOP） to XPF
Fr4.77972
1 LETSTOP（STOP） to BWP
P0.6682236
1 LETSTOP（STOP） to BZD
$0.09372
1 LETSTOP（STOP） to CVE
$4.4479512
1 LETSTOP（STOP） to DJF
Fr8.29422
1 LETSTOP（STOP） to DOP
$2.99904
1 LETSTOP（STOP） to DZD
د.ج6.098829
1 LETSTOP（STOP） to FJD
$0.1063722
1 LETSTOP（STOP） to GNF
Fr407.4477
1 LETSTOP（STOP） to GTQ
Q0.358479
1 LETSTOP（STOP） to GYD
$9.7928028
1 LETSTOP（STOP） to ISK
kr5.71692

LETSTOP资源

要更深入地了解 LETSTOP，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方LETSTOP网站
区块查询

人们还问：关于LETSTOP的其他问题

LETSTOP（STOP）今日价格是多少？
STOP 实时价格为 0.04686 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 STOP 兑 USD 的价格是多少？
当前 STOP 兑 USD 的价格为 $ 0.04686。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
LETSTOP 的市值是多少？
STOP 的市值为 $ 3.02M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
STOP 的流通供应量是多少？
STOP 的流通供应量为 64.50M USD
STOP 的历史最高价（ATH）是多少？
STOP 的历史最高价是 1 USD
STOP 的历史最低价（ATL）是多少？
STOP 的历史最低价是 0.02770163701207271 USD
STOP 的交易量是多少？
STOP 的 24 小时实时交易量为 $ 137.99K USD
STOP 今年会涨吗？
STOP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 STOP 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:45:19 (UTC+8)

LETSTOP（STOP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

STOP 兑 USD 计算器

数量

STOP
STOP
USD
USD

1 STOP = 0.04686 USD

交易 STOP

STOP/USDT
$0.04686
$0.04686$0.04686
-2.42%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,579.55
$114,579.55$114,579.55

+0.77%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,157.21
$4,157.21$4,157.21

+2.01%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03844
$0.03844$0.03844

-3.65%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4669
$5.4669$5.4669

-12.39%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.92
$199.92$199.92

+0.18%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,157.21
$4,157.21$4,157.21

+2.01%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,579.55
$114,579.55$114,579.55

+0.77%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.92
$199.92$199.92

+0.18%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6463
$2.6463$2.6463

+0.21%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20493
$0.20493$0.20493

+0.92%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0168
$0.0168$0.0168

-72.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015650
$0.000000000000000000015650$0.000000000000000000015650

+1,983.88%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000014
$0.000000000000014$0.000000000000014

+180.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003221
$0.0003221$0.0003221

+61.61%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000088
$0.0000000000000000000088$0.0000000000000000000088

+54.38%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0558
$0.0558$0.0558

+55.00%