LETSTOP（STOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.04478 $ 0.04478 $ 0.04478 24H最低价 $ 0.05269 $ 0.05269 $ 0.05269 24H最高价 24H最低价 $ 0.04478$ 0.04478 $ 0.04478 24H最高价 $ 0.05269$ 0.05269 $ 0.05269 历史最高 $ 1$ 1 $ 1 最低价 $ 0.02770163701207271$ 0.02770163701207271 $ 0.02770163701207271 涨跌幅（1H） +2.71% 涨跌幅（1D） -2.45% 漲跌幅（7D） -37.96% 漲跌幅（7D） -37.96%

LETSTOP（STOP）当前实时价格为 $ 0.04686。过去 24 小时内，STOP 的交易价格在 $ 0.04478 至 $ 0.05269 之间波动，市场活跃度显著。STOP 的历史最高价为 $ 1，历史最低价为 $ 0.02770163701207271。

从短期表现来看，STOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.71%，过去 24 小时内变动为 -2.45%，过去 7 天内累计变动为 -37.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LETSTOP（STOP）市场信息

排名 No.1619 市值 $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M 成交量（24H） $ 137.99K$ 137.99K $ 137.99K 完全稀释市值 $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M 流通量 64.50M 64.50M 64.50M 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 99,999,294.41379976 99,999,294.41379976 99,999,294.41379976 流通率 64.50% 所属公链 SOL

LETSTOP 的当前市值为 $ 3.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 137.99K。STOP 的流通量为 64.50M，总供应量是 99999294.41379976，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.69M。