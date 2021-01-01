STEPN（STEPN）信息

Stepn是一個帶內置遊戲機和社交元素的Web3 Lifestyle應用程序。 STEPN是大多數人的基本日常活動建立的 - 四處走動。Stepn是第一個有效地將生命帶來運作的舉動和賺取概念的項目，在索拉納點火Hackathon 2021的500多個項目中完成了45個項目。用戶以運動鞋形式裝備NFT。通過在戶外行走，慢跑或跑步，用戶將獲得遊戲貨幣，可以在遊戲中使用，或兌現盈利。通過遊戲機，Stepn旨在向更健康的生活方式提升數百萬，打擊氣候變化，並將公眾連接到Web 3.0，同時鉸接它的社交方面，以構建一個長期的平臺培養用戶生成的Web 3.0內容。