Sogni AI（SOGNI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00477 24H最高价 $ 0.005072 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.39% 涨跌幅（1D） +0.10% 漲跌幅（7D） -2.99%

Sogni AI（SOGNI）当前实时价格为 $ 0.004946。过去 24 小时内，SOGNI 的交易价格在 $ 0.00477 至 $ 0.005072 之间波动，市场活跃度显著。SOGNI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SOGNI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.39%，过去 24 小时内变动为 +0.10%，过去 7 天内累计变动为 -2.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sogni AI（SOGNI）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 60.13K 完全稀释市值 $ 49.46M 流通量 ---- 总供应量 10,000,000,000 所属公链 BASE

Sogni AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.13K。SOGNI 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.46M。