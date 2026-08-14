Hippius 今日价格

Hippius (SN75) 今日实时价格为 $ 3.999，过去 24 小时内变化了 1.39%。当前 SN75 兑 USD 的汇率为 $ 3.999 每 SN75。

Hippius 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SN75。过去 24 小时内，SN75 的交易价格在 $ 3.766（低点）和 $ 4.024（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SN75 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 +6.04%。过去一天，总交易量达到 $ 18.28K。

Hippius（SN75）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 18.28K$ 18.28K $ 18.28K 完全稀释市值 $ 83.98M$ 83.98M $ 83.98M 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所属公链 TAO

Hippius 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.28K。SN75 的流通量为 --，总供应量是 21000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.98M。