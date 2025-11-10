“小史莱姆，大影响——每一次挖掘都解锁下一步。” SLIMEX 是一个由 $SLX 驱动的互动式 Web3 游戏生态系统，其起源于热门放置类角色扮演游戏《史莱姆矿工》，并通过史莱姆 IP 拓展至游戏和服务领域。它将 Web2 规模的可访问性与 Web3 所有权相结合，提供季节性游戏、NFT 集成和可扩展的奖励。SLIMEX 拥有超过 2200 万用户和超过 15 万日均玩家，正在构建一个游戏、创作者和互动经济蓬勃发展的下一代网络。