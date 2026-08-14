Spring Dev Bank 今日价格

Spring Dev Bank (SDB) 今日实时价格为 $ 0.001221，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SDB 兑 USD 的汇率为 $ 0.001221 每 SDB。

Spring Dev Bank 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SDB。过去 24 小时内，SDB 的交易价格在 $ 0.00122（低点）和 $ 0.001237（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SDB 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -1.22%。过去一天，总交易量达到 $ 1.59K。

Spring Dev Bank（SDB）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K 完全稀释市值 $ 122.10M$ 122.10M $ 122.10M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 MATIC

Spring Dev Bank 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.59K。SDB 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 122.10M。