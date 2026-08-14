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Spring Dev Bank 当前实时价格为 0.001221 USD。SDB 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 SDB 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Spring Dev Bank 当前实时价格为 0.001221 USD。SDB 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 SDB 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Spring Dev Bank实时价格 (SDB)

1 SDB 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001221
$0.001221$0.001221
0.00%1D
USD
Spring Dev Bank (SDB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:21:41 (UTC+8)

Spring Dev Bank 今日价格

Spring Dev Bank (SDB) 今日实时价格为 $ 0.001221，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SDB 兑 USD 的汇率为 $ 0.001221 每 SDB。

Spring Dev Bank 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SDB。过去 24 小时内，SDB 的交易价格在 $ 0.00122（低点）和 $ 0.001237（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，SDB 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -1.22%。过去一天，总交易量达到 $ 1.59K

Spring Dev Bank（SDB）市场信息

--
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$ 1.59K
$ 1.59K$ 1.59K

$ 122.10M
$ 122.10M$ 122.10M

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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

MATIC

Spring Dev Bank 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.59K。SDB 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 122.10M

Spring Dev Bank 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122
24H最低价
$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237
24H最高价

$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122

$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237

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0.00%

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-1.22%

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Spring Dev Bank（SDB）价格历史 USD

跟踪 Spring Dev Bank 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ -0.000019-1.54%
60天$ -0.000031-2.48%
90天$ -0.00002-1.62%
Spring Dev Bank 今日价格变化

今天，SDB 记录了 $ 0 (0.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Spring Dev Bank 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000019 (-1.54%)，显示了该代币在短期内的表现。

Spring Dev Bank 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SDB 的变化为 $ -0.000031 (-2.48%)，从而更广泛地了解其表现。

Spring Dev Bank 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00002 (-1.62%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Spring Dev Bank（SDB）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Spring Dev Bank 价格历史页面

Spring Dev Bank 分析

本分析利用人工智能模型评估 Spring Dev Bank 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Spring Dev Bank 的价格？

以下是一些影响Spring Dev Bank（SDB）代币价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 代币在Spring生态系统中的实用性与采用程度
4. 合作伙伴公告与平台发展动态
5. 供应机制，包括质押奖励与代币销毁
6. 影响DeFi项目的监管消息
7. 类似银行/DeFi协议的竞争态势
8. 团队动态与路线图进展
9. 大额持有者动向与大户行为
10. 与其他DeFi平台的整合及跨链兼容性

这些因素相互作用，共同造就了新兴DeFi代币特有的价格波动。

为什么人们想知道 Spring Dev Bank 今天的价格？

人们希望了解Spring Dev Bank（SDB）今天的股价，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、监控投资组合表现、把握买卖时机、评估市场趋势、计算盈亏，以及及时掌握市场波动情况以进行风险管理。

Spring Dev Bank 的价格预测

Spring Dev Bank（SDB）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SDB 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Spring Dev Bank (SDB) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Spring Dev Bank 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Spring Dev Bank 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Spring Dev Bank 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 SDB 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Spring Dev Bank

准备好开始使用 Spring Dev Bank 了吗？在 MEXC 购买 SDB 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Spring Dev Bank 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Spring Dev Bank (SDB) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Spring Dev Bank 将立即存入您的钱包。
Spring Dev Bank (SDB) 购买教程

Spring Dev Bank 能做什么？

拥有 Spring Dev Bank 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Spring Dev Bank (SDB) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Spring Dev Bank (SDB)

DeFi/基础设施 - 以行动为优先的新型银行平台，将传统银行服务与区块链驱动的金融产品相结合，服务于东南亚银行服务不足的人。

Spring Dev Bank资源

要更深入地了解 Spring Dev Bank，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Spring Dev Bank网站
区块查询

人们还问：关于Spring Dev Bank的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:21:41 (UTC+8)

Spring Dev Bank（SDB）重要行业更新

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探索有关 Spring Dev Bank 的更多信息

SDBUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 SDB。在 MEXC 上探索 SDBUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Spring Dev Bank (SDB) 市场

探索现货和合约市场，查看 Spring Dev Bank 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
SDB/USDT
$0.001221
$0.001221$0.001221
0.00%
1.31M (USDT)

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$0.4390$0.4390

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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