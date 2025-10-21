Sunrise Layer（RISE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.008967 $ 0.008967 $ 0.008967 24H最低价 $ 0.009336 $ 0.009336 $ 0.009336 24H最高价 24H最低价 $ 0.008967$ 0.008967 $ 0.008967 24H最高价 $ 0.009336$ 0.009336 $ 0.009336 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.59% 涨跌幅（1D） +0.92% 漲跌幅（7D） +4.98% 漲跌幅（7D） +4.98%

Sunrise Layer（RISE）当前实时价格为 $ 0.009272。过去 24 小时内，RISE 的交易价格在 $ 0.008967 至 $ 0.009336 之间波动，市场活跃度显著。RISE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，RISE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.59%，过去 24 小时内变动为 +0.92%，过去 7 天内累计变动为 +4.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sunrise Layer（RISE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 103.97K$ 103.97K $ 103.97K 完全稀释市值 $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M 流通量 ---- -- 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所属公链 SUNRISE

Sunrise Layer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.97K。RISE 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.64M。