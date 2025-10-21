Recall（RECALL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.41 24H最高价 $ 0.4669 历史最高 $ 0.8448301237691339 最低价 $ 0.2689544073225574 涨跌幅（1H） -0.56% 涨跌幅（1D） -1.73% 漲跌幅（7D） +0.46%

Recall（RECALL）当前实时价格为 $ 0.4288。过去 24 小时内，RECALL 的交易价格在 $ 0.41 至 $ 0.4669 之间波动，市场活跃度显著。RECALL 的历史最高价为 $ 0.8448301237691339，历史最低价为 $ 0.2689544073225574。

从短期表现来看，RECALL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.56%，过去 24 小时内变动为 -1.73%，过去 7 天内累计变动为 +0.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Recall（RECALL）市场信息

排名 No.379 市值 $ 86.22M$ 86.22M $ 86.22M 成交量（24H） $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M 完全稀释市值 $ 428.80M$ 428.80M $ 428.80M 流通量 201.07M 201.07M 201.07M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 20.10% 所属公链 BASE

Recall 的当前市值为 $ 86.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.72M。RECALL 的流通量为 201.07M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 428.80M。