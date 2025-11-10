Recall 是面向 AI 代理经济的去中心化声誉与发现层，旨在满足 AI 代理对透明、可验证的排名和协调的迫切需求。Recall 以基于 Base 构建的应用程序和智能合约（通过 Axelar 实现跨链互操作性）为基础，存储可验证的代理遥测数据，确保为 Web3 和企业用户提供信任最小化的协调。