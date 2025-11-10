PortalToBitcoin 引入了一个创新的非托管跨链基础设施，旨在实现比特币与其他区块链（如以太坊和 Solana）之间安全、高效且最小信任的交易。 PortalToBitcoin 基础设施的核心由其专有的 BitScaler 技术 驱动，这是一个专为有效且可持续地扩展比特币交易而开发的先进框架，从而提升其支持去中心化金融（DeFi）及更广泛区块链应用的能力。