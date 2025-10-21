POLYX（POLYX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0862 $ 0.0862 $ 0.0862 24H最低价 $ 0.0904 $ 0.0904 $ 0.0904 24H最高价 24H最低价 $ 0.0862$ 0.0862 $ 0.0862 24H最高价 $ 0.0904$ 0.0904 $ 0.0904 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） +1.46% 漲跌幅（7D） +4.03% 漲跌幅（7D） +4.03%

POLYX（POLYX）当前实时价格为 $ 0.0903。过去 24 小时内，POLYX 的交易价格在 $ 0.0862 至 $ 0.0904 之间波动，市场活跃度显著。POLYX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，POLYX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 +1.46%，过去 7 天内累计变动为 +4.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

POLYX（POLYX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 3.39K$ 3.39K $ 3.39K 完全稀释市值 $ 108.18M$ 108.18M $ 108.18M 流通量 ---- -- 总供应量 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 所属公链 POLYMESH

POLYX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.39K。POLYX 的流通量为 --，总供应量是 1197990594，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 108.18M。