Contentos（COS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002089 $ 0.002089 $ 0.002089 24H最低价 $ 0.002185 $ 0.002185 $ 0.002185 24H最高价 24H最低价 $ 0.002089$ 0.002089 $ 0.002089 24H最高价 $ 0.002185$ 0.002185 $ 0.002185 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.34% 涨跌幅（1D） +0.92% 漲跌幅（7D） -0.64% 漲跌幅（7D） -0.64%

Contentos（COS）当前实时价格为 $ 0.002183。过去 24 小时内，COS 的交易价格在 $ 0.002089 至 $ 0.002185 之间波动，市场活跃度显著。COS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，COS 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.34%，过去 24 小时内变动为 +0.92%，过去 7 天内累计变动为 -0.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Contentos（COS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 63.01K$ 63.01K $ 63.01K 完全稀释市值 $ 21.61M$ 21.61M $ 21.61M 流通量 ---- -- 总供应量 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 所属公链 ETH

Contentos 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.01K。COS 的流通量为 --，总供应量是 9900474904，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.61M。