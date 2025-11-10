Pipe Network 是一个去中心化的边缘超级云，将内容传递、存储以及人工智慧（AI）推理整合至全球的无许可基础设施中。该网路协调独立节点，这些节点提供频宽、存储与运算资源，并以 PIPE（网路原生效用代币）作为交换回报。 PIPE 用于频宽、存储与运算资源的抵扣，并透过密码学证明来验证使用情况。其燃烧换抵扣（burn-to-credit）模型，则将代币的消耗与网路活动直接连结。