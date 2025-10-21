Pipe Network 当前实时价格为 0.08736 USD。跟踪 PIPE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PIPE 价格趋势。Pipe Network 当前实时价格为 0.08736 USD。跟踪 PIPE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PIPE 价格趋势。

Pipe Network 图标

Pipe Network实时价格 (PIPE)

1 PIPE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.08736
+1.72%1D
USD
Pipe Network (PIPE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:02:40 (UTC+8)

Pipe Network（PIPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.08498
24H最低价
$ 0.09064
24H最高价

$ 0.08498
$ 0.09064
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-0.02%

+1.72%

-17.57%

-17.57%

Pipe Network（PIPE）当前实时价格为 $ 0.08736。过去 24 小时内，PIPE 的交易价格在 $ 0.08498$ 0.09064 之间波动，市场活跃度显著。PIPE 的历史最高价为 $ 0.34291515733046557，历史最低价为 $ 0.05288812467524619

从短期表现来看，PIPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +1.72%，过去 7 天内累计变动为 -17.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pipe Network（PIPE）市场信息

No.1221

$ 8.74M
$ 71.10K
$ 87.36M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

Pipe Network 的当前市值为 $ 8.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.10K。PIPE 的流通量为 100.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.36M

Pipe Network（PIPE）价格历史 USD

跟踪 Pipe Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0014772+1.72%
30天$ +0.03736+74.72%
60天$ +0.03736+74.72%
90天$ +0.03736+74.72%
Pipe Network 今日价格变化

今天，PIPE 记录了 $ +0.0014772 (+1.72%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Pipe Network 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.03736 (+74.72%)，显示了该代币在短期内的表现。

Pipe Network 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PIPE 的变化为 $ +0.03736 (+74.72%)，从而更广泛地了解其表现。

Pipe Network 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.03736 (+74.72%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Pipe Network（PIPE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Pipe Network 价格历史页面

什么是Pipe Network (PIPE)

Pipe Network 是一个去中心化的边缘超级云，将内容传递、存储以及人工智慧（AI）推理整合至全球的无许可基础设施中。该网路协调独立节点，这些节点提供频宽、存储与运算资源，并以 PIPE（网路原生效用代币）作为交换回报。 PIPE 用于频宽、存储与运算资源的抵扣，并透过密码学证明来验证使用情况。其燃烧换抵扣（burn-to-credit）模型，则将代币的消耗与网路活动直接连结。

Pipe Network在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Pipe Network 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PIPE 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Pipe Network 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Pipe Network 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Pipe Network 价格预测 (USD)

Pipe Network（PIPE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Pipe Network（PIPE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Pipe Network 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Pipe Network 价格预测

Pipe Network（PIPE）代币经济

了解 Pipe Network（PIPE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PIPE 代币的完整经济学

如何购买Pipe Network (PIPE)

正在寻找如何购买 Pipe Network？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Pipe Network。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PIPE 兑换为当地货币

1 Pipe Network（PIPE） to VND
2,298.8784
1 Pipe Network（PIPE） to AUD
A$0.1336608
1 Pipe Network（PIPE） to GBP
0.06552
1 Pipe Network（PIPE） to EUR
0.074256
1 Pipe Network（PIPE） to USD
$0.08736
1 Pipe Network（PIPE） to MYR
RM0.3677856
1 Pipe Network（PIPE） to TRY
3.66912
1 Pipe Network（PIPE） to JPY
¥13.27872
1 Pipe Network（PIPE） to ARS
ARS$129.4220928
1 Pipe Network（PIPE） to RUB
7.0490784
1 Pipe Network（PIPE） to INR
7.6815648
1 Pipe Network（PIPE） to IDR
Rp1,455.9994176
1 Pipe Network（PIPE） to PHP
5.1289056
1 Pipe Network（PIPE） to EGP
￡E.4.1487264
1 Pipe Network（PIPE） to BRL
R$0.4708704
1 Pipe Network（PIPE） to CAD
C$0.1214304
1 Pipe Network（PIPE） to BDT
10.688496
1 Pipe Network（PIPE） to NGN
127.532496
1 Pipe Network（PIPE） to COP
$338.6038656
1 Pipe Network（PIPE） to ZAR
R.1.502592
1 Pipe Network（PIPE） to UAH
3.6682464
1 Pipe Network（PIPE） to TZS
T.Sh.215.7031968
1 Pipe Network（PIPE） to VES
Bs18.52032
1 Pipe Network（PIPE） to CLP
$82.29312
1 Pipe Network（PIPE） to PKR
Rs24.7123968
1 Pipe Network（PIPE） to KZT
46.9673568
1 Pipe Network（PIPE） to THB
฿2.8540512
1 Pipe Network（PIPE） to TWD
NT$2.68632
1 Pipe Network（PIPE） to AED
د.إ0.3206112
1 Pipe Network（PIPE） to CHF
Fr0.0690144
1 Pipe Network（PIPE） to HKD
HK$0.6779136
1 Pipe Network（PIPE） to AMD
֏33.3688992
1 Pipe Network（PIPE） to MAD
.د.م0.8045856
1 Pipe Network（PIPE） to MXN
$1.6091712
1 Pipe Network（PIPE） to SAR
ريال0.3267264
1 Pipe Network（PIPE） to ETB
Br13.352976
1 Pipe Network（PIPE） to KES
KSh11.2528416
1 Pipe Network（PIPE） to JOD
د.أ0.06193824
1 Pipe Network（PIPE） to PLN
0.318864
1 Pipe Network（PIPE） to RON
лв0.3808896
1 Pipe Network（PIPE） to SEK
kr0.8194368
1 Pipe Network（PIPE） to BGN
лв0.1467648
1 Pipe Network（PIPE） to HUF
Ft29.2953024
1 Pipe Network（PIPE） to CZK
1.825824
1 Pipe Network（PIPE） to KWD
د.ك0.02673216
1 Pipe Network（PIPE） to ILS
0.2865408
1 Pipe Network（PIPE） to BOB
Bs0.6019104
1 Pipe Network（PIPE） to AZN
0.148512
1 Pipe Network（PIPE） to TJS
SM0.8133216
1 Pipe Network（PIPE） to GEL
0.2367456
1 Pipe Network（PIPE） to AOA
Kz79.9265376
1 Pipe Network（PIPE） to BHD
.د.ب0.03284736
1 Pipe Network（PIPE） to BMD
$0.08736
1 Pipe Network（PIPE） to DKK
kr0.5608512
1 Pipe Network（PIPE） to HNL
L2.2914528
1 Pipe Network（PIPE） to MUR
3.9766272
1 Pipe Network（PIPE） to NAD
$1.5130752
1 Pipe Network（PIPE） to NOK
kr0.8736
1 Pipe Network（PIPE） to NZD
$0.1511328
1 Pipe Network（PIPE） to PAB
B/.0.08736
1 Pipe Network（PIPE） to PGK
K0.3721536
1 Pipe Network（PIPE） to QAR
ر.ق0.3179904
1 Pipe Network（PIPE） to RSD
дин.8.8067616
1 Pipe Network（PIPE） to UZS
soʻm1,052.5298784
1 Pipe Network（PIPE） to ALL
L7.2587424
1 Pipe Network（PIPE） to ANG
ƒ0.1563744
1 Pipe Network（PIPE） to AWG
ƒ0.1563744
1 Pipe Network（PIPE） to BBD
$0.17472
1 Pipe Network（PIPE） to BAM
KM0.1467648
1 Pipe Network（PIPE） to BIF
Fr256.92576
1 Pipe Network（PIPE） to BND
$0.1126944
1 Pipe Network（PIPE） to BSD
$0.08736
1 Pipe Network（PIPE） to JMD
$13.9880832
1 Pipe Network（PIPE） to KHR
350.8430016
1 Pipe Network（PIPE） to KMF
Fr37.04064
1 Pipe Network（PIPE） to LAK
1,899.1303968
1 Pipe Network（PIPE） to LKR
රු26.4884256
1 Pipe Network（PIPE） to MDL
L1.4929824
1 Pipe Network（PIPE） to MGA
Ar393.51312
1 Pipe Network（PIPE） to MOP
P0.6980064
1 Pipe Network（PIPE） to MVR
1.336608
1 Pipe Network（PIPE） to MWK
MK151.141536
1 Pipe Network（PIPE） to MZN
MT5.582304
1 Pipe Network（PIPE） to NPR
रु12.2469984
1 Pipe Network（PIPE） to PYG
615.18912
1 Pipe Network（PIPE） to RWF
Fr126.58464
1 Pipe Network（PIPE） to SBD
$0.7198464
1 Pipe Network（PIPE） to SCR
1.2108096
1 Pipe Network（PIPE） to SRD
$3.4708128
1 Pipe Network（PIPE） to SVC
$0.7626528
1 Pipe Network（PIPE） to SZL
L1.5130752
1 Pipe Network（PIPE） to TMT
m0.3066336
1 Pipe Network（PIPE） to TND
د.ت0.25631424
1 Pipe Network（PIPE） to TTD
$0.5914272
1 Pipe Network（PIPE） to UGX
Sh303.31392
1 Pipe Network（PIPE） to XAF
Fr49.27104
1 Pipe Network（PIPE） to XCD
$0.235872
1 Pipe Network（PIPE） to XOF
Fr49.27104
1 Pipe Network（PIPE） to XPF
Fr8.91072
1 Pipe Network（PIPE） to BWP
P1.24488
1 Pipe Network（PIPE） to BZD
$0.17472
1 Pipe Network（PIPE） to CVE
$8.2826016
1 Pipe Network（PIPE） to DJF
Fr15.46272
1 Pipe Network（PIPE） to DOP
$5.5884192
1 Pipe Network（PIPE） to DZD
د.ج11.3690304
1 Pipe Network（PIPE） to FJD
$0.1983072
1 Pipe Network（PIPE） to GNF
Fr759.5952
1 Pipe Network（PIPE） to GTQ
Q0.6674304
1 Pipe Network（PIPE） to GYD
$18.2486304
1 Pipe Network（PIPE） to ISK
kr10.74528

人们还问：关于Pipe Network的其他问题

Pipe Network（PIPE）今日价格是多少？
PIPE 实时价格为 0.08736 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PIPE 兑 USD 的价格是多少？
当前 PIPE 兑 USD 的价格为 $ 0.08736。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Pipe Network 的市值是多少？
PIPE 的市值为 $ 8.74M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PIPE 的流通供应量是多少？
PIPE 的流通供应量为 100.00M USD
PIPE 的历史最高价（ATH）是多少？
PIPE 的历史最高价是 0.34291515733046557 USD
PIPE 的历史最低价（ATL）是多少？
PIPE 的历史最低价是 0.05288812467524619 USD
PIPE 的交易量是多少？
PIPE 的 24 小时实时交易量为 $ 71.10K USD
PIPE 今年会涨吗？
PIPE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PIPE 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:02:40 (UTC+8)

Pipe Network（PIPE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

