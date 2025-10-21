Pipe Network（PIPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.08498 $ 0.08498 $ 0.08498 24H最低价 $ 0.09064 $ 0.09064 $ 0.09064 24H最高价 24H最低价 $ 0.08498$ 0.08498 $ 0.08498 24H最高价 $ 0.09064$ 0.09064 $ 0.09064 历史最高 $ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557 $ 0.34291515733046557 最低价 $ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619 $ 0.05288812467524619 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） +1.72% 漲跌幅（7D） -17.57% 漲跌幅（7D） -17.57%

Pipe Network（PIPE）当前实时价格为 $ 0.08736。过去 24 小时内，PIPE 的交易价格在 $ 0.08498 至 $ 0.09064 之间波动，市场活跃度显著。PIPE 的历史最高价为 $ 0.34291515733046557，历史最低价为 $ 0.05288812467524619。

从短期表现来看，PIPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +1.72%，过去 7 天内累计变动为 -17.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pipe Network（PIPE）市场信息

排名 No.1221 市值 $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M 成交量（24H） $ 71.10K$ 71.10K $ 71.10K 完全稀释市值 $ 87.36M$ 87.36M $ 87.36M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 10.00% 所属公链 SOL

Pipe Network 的当前市值为 $ 8.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.10K。PIPE 的流通量为 100.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.36M。