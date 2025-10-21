Pandu Pandas（PANDU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000707 $ 0.0000707 $ 0.0000707 24H最低价 $ 0.0000975 $ 0.0000975 $ 0.0000975 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000707$ 0.0000707 $ 0.0000707 24H最高价 $ 0.0000975$ 0.0000975 $ 0.0000975 历史最高 $ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526 $ 0.0002790700975526 最低价 $ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605 $ 0.00000048806902605 涨跌幅（1H） -2.35% 涨跌幅（1D） -9.31% 漲跌幅（7D） -33.97% 漲跌幅（7D） -33.97%

Pandu Pandas（PANDU）当前实时价格为 $ 0.00008084。过去 24 小时内，PANDU 的交易价格在 $ 0.0000707 至 $ 0.0000975 之间波动，市场活跃度显著。PANDU 的历史最高价为 $ 0.0002790700975526，历史最低价为 $ 0.00000048806902605。

从短期表现来看，PANDU 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.35%，过去 24 小时内变动为 -9.31%，过去 7 天内累计变动为 -33.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pandu Pandas（PANDU）市场信息

排名 No.1248 市值 $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M 成交量（24H） $ 149.48K$ 149.48K $ 149.48K 完全稀释市值 $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M 流通量 96.37B 96.37B 96.37B 最大供应量 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 总供应量 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 流通率 96.37% 所属公链 SOL

Pandu Pandas 的当前市值为 $ 7.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 149.48K。PANDU 的流通量为 96.37B，总供应量是 99999377352，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.08M。