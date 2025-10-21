OpenxAI Network（OPENX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 24H最低价 $ 0.4791 $ 0.4791 $ 0.4791 24H最高价 24H最低价 $ 0.3532$ 0.3532 $ 0.3532 24H最高价 $ 0.4791$ 0.4791 $ 0.4791 历史最高 $ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925 $ 2.0299262343053925 最低价 $ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838 $ 0.0939673303769838 涨跌幅（1H） +5.15% 涨跌幅（1D） +9.38% 漲跌幅（7D） +28.58% 漲跌幅（7D） +28.58%

OpenxAI Network（OPENX）当前实时价格为 $ 0.4791。过去 24 小时内，OPENX 的交易价格在 $ 0.3532 至 $ 0.4791 之间波动，市场活跃度显著。OPENX 的历史最高价为 $ 2.0299262343053925，历史最低价为 $ 0.0939673303769838。

从短期表现来看，OPENX 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.15%，过去 24 小时内变动为 +9.38%，过去 7 天内累计变动为 +28.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OpenxAI Network（OPENX）市场信息

排名 No.1545 市值 $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M 成交量（24H） $ 79.55K$ 79.55K $ 79.55K 完全稀释市值 $ 47.91M$ 47.91M $ 47.91M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 10.00% 所属公链 BASE

OpenxAI Network 的当前市值为 $ 4.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 79.55K。OPENX 的流通量为 10.00M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.91M。