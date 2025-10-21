NUMINE（NUMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.06149 24H最高价 $ 0.06637 历史最高 $ 0.14584954023080834 最低价 $ 0.05706319497536665 涨跌幅（1H） -1.47% 涨跌幅（1D） +2.75% 漲跌幅（7D） -26.01%

NUMINE（NUMI）当前实时价格为 $ 0.06452。过去 24 小时内，NUMI 的交易价格在 $ 0.06149 至 $ 0.06637 之间波动，市场活跃度显著。NUMI 的历史最高价为 $ 0.14584954023080834，历史最低价为 $ 0.05706319497536665。

从短期表现来看，NUMI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.47%，过去 24 小时内变动为 +2.75%，过去 7 天内累计变动为 -26.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NUMINE（NUMI）市场信息

排名 No.1141 市值 $ 10.44M$ 10.44M $ 10.44M 成交量（24H） $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K 完全稀释市值 $ 64.52M$ 64.52M $ 64.52M 流通量 161.78M 161.78M 161.78M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.17% 所属公链 BSC

NUMINE 的当前市值为 $ 10.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 119.60K。NUMI 的流通量为 161.78M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.52M。