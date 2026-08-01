NSGP Governance 今日价格

NSGP Governance (NSG) 今日实时价格为 $ 0.008599，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 NSG 兑 USD 的汇率为 $ 0.008599 每 NSG。

NSGP Governance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- NSG。过去 24 小时内，NSG 的交易价格在 $ 0.008561（低点）和 $ 0.008623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，NSG 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +7.11%。过去一天，总交易量达到 $ 6.19K。

NSGP Governance（NSG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K 完全稀释市值 $ 34.40M$ 34.40M $ 34.40M 流通量 ---- -- 总供应量 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 所属公链 BSC

NSGP Governance 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.19K。NSG 的流通量为 --，总供应量是 4000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.40M。