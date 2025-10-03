Newton Protocol实时价格 (NEWT)
Newton Protocol（NEWT）当前实时价格为 $ 0.2062。过去 24 小时内，NEWT 的交易价格在 $ 0.1978 至 $ 0.2074 之间波动，市场活跃度显著。NEWT 的历史最高价为 $ 0.83373560557428，历史最低价为 $ 0.18424447847964207。
从短期表现来看，NEWT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.48%，过去 24 小时内变动为 +3.41%，过去 7 天内累计变动为 +0.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。
Newton Protocol 的当前市值为 $ 44.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 364.77K。NEWT 的流通量为 215.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206.20M。
跟踪 Newton Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0068
|+3.41%
|30天
|$ -0.0525
|-20.30%
|60天
|$ -0.1468
|-41.59%
|90天
|$ -0.1165
|-36.11%
今天，NEWT 记录了 $ +0.0068 (+3.41%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0525 (-20.30%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，NEWT 的变化为 $ -0.1468 (-41.59%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1165 (-36.11%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 Newton Protocol（NEWT）的全部历史价格和价格走势吗？
Newton Protocol 是面向鏈上金融的可驗證自動化層，它允許用戶將複雜的跨鏈操作委託給人工智慧代理，同時保留加密保證，確保每一步都符合用戶的安全規則。它結合了 ERC-4337/EIP-7702 智慧帳戶，提供精細的委託機制；可信任執行環境 (TEE) 認證機制；以及零知識證明 (ZKP)，用於證明每個鏈下決策的正確性。其目標是將自動化本身轉化為信任最小化的原語，並解鎖跨多鏈的代理金融。
Newton Protocol在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Newton Protocol 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 NEWT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Newton Protocol 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 Newton Protocol 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
Newton Protocol（NEWT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Newton Protocol（NEWT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Newton Protocol 的长期和短期价格预测。
现在就查看 Newton Protocol 价格预测！
了解 Newton Protocol（NEWT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NEWT 代币的完整经济学！
正在寻找如何购买 Newton Protocol？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Newton Protocol。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。
要更深入地了解 Newton Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品,并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力,并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降,也可能上升,而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。
