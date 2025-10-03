Newton Protocol 当前实时价格为 0.2062 USD。跟踪 NEWT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NEWT 价格趋势。Newton Protocol 当前实时价格为 0.2062 USD。跟踪 NEWT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NEWT 价格趋势。

更多关于 NEWT

NEWT 价格信息

NEWT 白皮书

NEWT 币种官网

NEWT 代币经济

NEWT 价格预测

NEWT 价格历史

NEWT 购买指南

NEWT 兑换法币计算

NEWT 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Newton Protocol 图标

Newton Protocol实时价格 (NEWT)

1 NEWT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.2062
$0.2062$0.2062
+3.41%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:49:00 (UTC+8)

Newton Protocol（NEWT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
24H最低价
$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074
24H最高价

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

+0.48%

+3.41%

+0.83%

+0.83%

Newton Protocol（NEWT）当前实时价格为 $ 0.2062。过去 24 小时内，NEWT 的交易价格在 $ 0.1978$ 0.2074 之间波动，市场活跃度显著。NEWT 的历史最高价为 $ 0.83373560557428，历史最低价为 $ 0.18424447847964207

从短期表现来看，NEWT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.48%，过去 24 小时内变动为 +3.41%，过去 7 天内累计变动为 +0.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Newton Protocol（NEWT）市场信息

No.636

$ 44.33M
$ 44.33M$ 44.33M

$ 364.77K
$ 364.77K$ 364.77K

$ 206.20M
$ 206.20M$ 206.20M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Newton Protocol 的当前市值为 $ 44.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 364.77K。NEWT 的流通量为 215.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206.20M

Newton Protocol（NEWT）价格历史 USD

跟踪 Newton Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0068+3.41%
30天$ -0.0525-20.30%
60天$ -0.1468-41.59%
90天$ -0.1165-36.11%
Newton Protocol 今日价格变化

今天，NEWT 记录了 $ +0.0068 (+3.41%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Newton Protocol 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0525 (-20.30%)，显示了该代币在短期内的表现。

Newton Protocol 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NEWT 的变化为 $ -0.1468 (-41.59%)，从而更广泛地了解其表现。

Newton Protocol 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1165 (-36.11%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Newton Protocol（NEWT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Newton Protocol 价格历史页面

什么是Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol 是面向鏈上金融的可驗證自動化層，它允許用戶將複雜的跨鏈操作委託給人工智慧代理，同時保留加密保證，確保每一步都符合用戶的安全規則。它結合了 ERC-4337/EIP-7702 智慧帳戶，提供精細的委託機制；可信任執行環境 (TEE) 認證機制；以及零知識證明 (ZKP)，用於證明每個鏈下決策的正確性。其目標是將自動化本身轉化為信任最小化的原語，並解鎖跨多鏈的代理金融。

Newton Protocol在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Newton Protocol 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NEWT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Newton Protocol 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Newton Protocol 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Newton Protocol 价格预测 (USD)

Newton Protocol（NEWT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Newton Protocol（NEWT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Newton Protocol 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Newton Protocol 价格预测

Newton Protocol（NEWT）代币经济

了解 Newton Protocol（NEWT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NEWT 代币的完整经济学

如何购买Newton Protocol (NEWT)

正在寻找如何购买 Newton Protocol？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Newton Protocol。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NEWT 兑换为当地货币

1 Newton Protocol（NEWT） to VND
5,426.153
1 Newton Protocol（NEWT） to AUD
A$0.311362
1 Newton Protocol（NEWT） to GBP
0.152588
1 Newton Protocol（NEWT） to EUR
0.17527
1 Newton Protocol（NEWT） to USD
$0.2062
1 Newton Protocol（NEWT） to MYR
RM0.86604
1 Newton Protocol（NEWT） to TRY
8.58823
1 Newton Protocol（NEWT） to JPY
¥30.3114
1 Newton Protocol（NEWT） to ARS
ARS$293.7319
1 Newton Protocol（NEWT） to RUB
16.951702
1 Newton Protocol（NEWT） to INR
18.296126
1 Newton Protocol（NEWT） to IDR
Rp3,436.665292
1 Newton Protocol（NEWT） to KRW
290.42239
1 Newton Protocol（NEWT） to PHP
11.93898
1 Newton Protocol（NEWT） to EGP
￡E.9.841926
1 Newton Protocol（NEWT） to BRL
R$1.099046
1 Newton Protocol（NEWT） to CAD
C$0.286618
1 Newton Protocol（NEWT） to BDT
25.08423
1 Newton Protocol（NEWT） to NGN
301.901544
1 Newton Protocol（NEWT） to COP
$802.33451
1 Newton Protocol（NEWT） to ZAR
R.3.550764
1 Newton Protocol（NEWT） to UAH
8.503688
1 Newton Protocol（NEWT） to TZS
T.Sh.506.6334
1 Newton Protocol（NEWT） to VES
Bs37.5284
1 Newton Protocol（NEWT） to CLP
$198.983
1 Newton Protocol（NEWT） to PKR
Rs58.001998
1 Newton Protocol（NEWT） to KZT
112.861508
1 Newton Protocol（NEWT） to THB
฿6.668508
1 Newton Protocol（NEWT） to TWD
NT$6.266418
1 Newton Protocol（NEWT） to AED
د.إ0.756754
1 Newton Protocol（NEWT） to CHF
Fr0.162898
1 Newton Protocol（NEWT） to HKD
HK$1.604236
1 Newton Protocol（NEWT） to AMD
֏79.003468
1 Newton Protocol（NEWT） to MAD
.د.م1.874358
1 Newton Protocol（NEWT） to MXN
$3.792018
1 Newton Protocol（NEWT） to SAR
ريال0.771188
1 Newton Protocol（NEWT） to ETB
Br29.917558
1 Newton Protocol（NEWT） to KES
KSh26.628668
1 Newton Protocol（NEWT） to JOD
د.أ0.1461958
1 Newton Protocol（NEWT） to PLN
0.746444
1 Newton Protocol（NEWT） to RON
лв0.892846
1 Newton Protocol（NEWT） to SEK
kr1.932094
1 Newton Protocol（NEWT） to BGN
лв0.342292
1 Newton Protocol（NEWT） to HUF
Ft68.186216
1 Newton Protocol（NEWT） to CZK
4.260092
1 Newton Protocol（NEWT） to KWD
د.ك0.062891
1 Newton Protocol（NEWT） to ILS
0.68046
1 Newton Protocol（NEWT） to BOB
Bs1.42278
1 Newton Protocol（NEWT） to AZN
0.35054
1 Newton Protocol（NEWT） to TJS
SM1.919722
1 Newton Protocol（NEWT） to GEL
0.560864
1 Newton Protocol（NEWT） to AOA
Kz189.000858
1 Newton Protocol（NEWT） to BHD
.د.ب0.0775312
1 Newton Protocol（NEWT） to BMD
$0.2062
1 Newton Protocol（NEWT） to DKK
kr1.311432
1 Newton Protocol（NEWT） to HNL
L5.39213
1 Newton Protocol（NEWT） to MUR
9.342922
1 Newton Protocol（NEWT） to NAD
$3.552826
1 Newton Protocol（NEWT） to NOK
kr2.05169
1 Newton Protocol（NEWT） to NZD
$0.352602
1 Newton Protocol（NEWT） to PAB
B/.0.2062
1 Newton Protocol（NEWT） to PGK
K0.87635
1 Newton Protocol（NEWT） to QAR
ر.ق0.750568
1 Newton Protocol（NEWT） to RSD
дин.20.572574
1 Newton Protocol（NEWT） to UZS
soʻm2,484.336778
1 Newton Protocol（NEWT） to ALL
L16.988818
1 Newton Protocol（NEWT） to ANG
ƒ0.369098
1 Newton Protocol（NEWT） to AWG
ƒ0.37116
1 Newton Protocol（NEWT） to BBD
$0.4124
1 Newton Protocol（NEWT） to BAM
KM0.342292
1 Newton Protocol（NEWT） to BIF
Fr606.4342
1 Newton Protocol（NEWT） to BND
$0.263936
1 Newton Protocol（NEWT） to BSD
$0.2062
1 Newton Protocol（NEWT） to JMD
$33.107472
1 Newton Protocol（NEWT） to KHR
828.111572
1 Newton Protocol（NEWT） to KMF
Fr86.3978
1 Newton Protocol（NEWT） to LAK
4,482.608606
1 Newton Protocol（NEWT） to LKR
Rs62.350756
1 Newton Protocol（NEWT） to MDL
L3.451788
1 Newton Protocol（NEWT） to MGA
Ar920.534536
1 Newton Protocol（NEWT） to MOP
P1.651662
1 Newton Protocol（NEWT） to MVR
3.15486
1 Newton Protocol（NEWT） to MWK
MK357.985882
1 Newton Protocol（NEWT） to MZN
MT13.17618
1 Newton Protocol（NEWT） to NPR
Rs29.32164
1 Newton Protocol（NEWT） to PYG
1,452.0604
1 Newton Protocol（NEWT） to RWF
Fr298.3714
1 Newton Protocol（NEWT） to SBD
$1.699088
1 Newton Protocol（NEWT） to SCR
3.014644
1 Newton Protocol（NEWT） to SRD
$7.85622
1 Newton Protocol（NEWT） to SVC
$1.802188
1 Newton Protocol（NEWT） to SZL
L3.550764
1 Newton Protocol（NEWT） to TMT
m0.7217
1 Newton Protocol（NEWT） to TND
د.ت0.6004544
1 Newton Protocol（NEWT） to TTD
$1.395974
1 Newton Protocol（NEWT） to UGX
Sh713.452
1 Newton Protocol（NEWT） to XAF
Fr115.0596
1 Newton Protocol（NEWT） to XCD
$0.55674
1 Newton Protocol（NEWT） to XOF
Fr115.0596
1 Newton Protocol（NEWT） to XPF
Fr20.8262
1 Newton Protocol（NEWT） to BWP
P2.738336
1 Newton Protocol（NEWT） to BZD
$0.414462
1 Newton Protocol（NEWT） to CVE
$19.364242
1 Newton Protocol（NEWT） to DJF
Fr36.7036
1 Newton Protocol（NEWT） to DOP
$12.90812
1 Newton Protocol（NEWT） to DZD
د.ج26.698776
1 Newton Protocol（NEWT） to FJD
$0.46395
1 Newton Protocol（NEWT） to GNF
Fr1,792.909
1 Newton Protocol（NEWT） to GTQ
Q1.579492
1 Newton Protocol（NEWT） to GYD
$43.118482
1 Newton Protocol（NEWT） to ISK
kr24.744

Newton Protocol资源

要更深入地了解 Newton Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Newton Protocol网站
区块查询

人们还问：关于Newton Protocol的其他问题

Newton Protocol（NEWT）今日价格是多少？
NEWT 实时价格为 0.2062 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NEWT 兑 USD 的价格是多少？
当前 NEWT 兑 USD 的价格为 $ 0.2062。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Newton Protocol 的市值是多少？
NEWT 的市值为 $ 44.33M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NEWT 的流通供应量是多少？
NEWT 的流通供应量为 215.00M USD
NEWT 的历史最高价（ATH）是多少？
NEWT 的历史最高价是 0.83373560557428 USD
NEWT 的历史最低价（ATL）是多少？
NEWT 的历史最低价是 0.18424447847964207 USD
NEWT 的交易量是多少？
NEWT 的 24 小时实时交易量为 $ 364.77K USD
NEWT 今年会涨吗？
NEWT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NEWT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:49:00 (UTC+8)

Newton Protocol（NEWT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-04 13:39:16链上数据
昨日美国以太坊现货ETF净流入2.335亿美元
10-04 11:26:38行业动态
USDC发行量突破750亿枚，市场份额占据24.9%
10-03 10:20:00行业动态
加密总市值重返4.2万亿美元上方，24小时涨幅2.3%
10-03 05:17:00行业动态
比特币突破12万美元大关，为8月中旬以来首次
10-01 14:11:00行业动态
昨日美国以太坊现货ETF净流入1.275亿美元，比特币现货ETF净流入4.3亿美元
09-30 18:14:00行业动态
当前主流CEX、DEX资金费率显示市场处中性略微偏向看空

热门新闻

MEXC期货保证金收益：双重收入交易的机遇与挑战

October 3, 2025

更智能的交易，零费用：MEXC的AI辅助订单如何改变游戏规则

October 3, 2025

GameFi 2.0：为什么代币经济学将决定区块链游戏的未来

October 3, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NEWT 兑 USD 计算器

数量

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2062 USD

交易 NEWT

NEWT/USDC
$0.2061
$0.2061$0.2061
+3.20%
NEWT/USDT
$0.2062
$0.2062$0.2062
+3.30%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--