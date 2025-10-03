Newton Protocol（NEWT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1978 $ 0.1978 $ 0.1978 24H最低价 $ 0.2074 $ 0.2074 $ 0.2074 24H最高价 24H最低价 $ 0.1978$ 0.1978 $ 0.1978 24H最高价 $ 0.2074$ 0.2074 $ 0.2074 历史最高 $ 0.83373560557428$ 0.83373560557428 $ 0.83373560557428 最低价 $ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207 $ 0.18424447847964207 涨跌幅（1H） +0.48% 涨跌幅（1D） +3.41% 漲跌幅（7D） +0.83% 漲跌幅（7D） +0.83%

Newton Protocol（NEWT）当前实时价格为 $ 0.2062。过去 24 小时内，NEWT 的交易价格在 $ 0.1978 至 $ 0.2074 之间波动，市场活跃度显著。NEWT 的历史最高价为 $ 0.83373560557428，历史最低价为 $ 0.18424447847964207。

从短期表现来看，NEWT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.48%，过去 24 小时内变动为 +3.41%，过去 7 天内累计变动为 +0.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Newton Protocol（NEWT）市场信息

排名 No.636 市值 $ 44.33M$ 44.33M $ 44.33M 成交量（24H） $ 364.77K$ 364.77K $ 364.77K 完全稀释市值 $ 206.20M$ 206.20M $ 206.20M 流通量 215.00M 215.00M 215.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 21.50% 所属公链 ETH

Newton Protocol 的当前市值为 $ 44.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 364.77K。NEWT 的流通量为 215.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206.20M。